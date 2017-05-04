На Чемпионате Азии по боксу, который в эти дни проходит в Ташкенте, в полуфинал вышел только один представитель Таджикистана из восьми. В весовой категории до 91 кг известный боксер Джахон Курбанов после победы над пакистанцем Махмудом Санаулло с результатом 5-0, пробился в полуфинал континентального первенства.

За выход в полуфинал поборолся еще один таджикский боксер Шаббос Негматуллаев в весе до 81 кг. Одержав победу в первом бою над Шао-Хю Хи из Тайваня, на пути к полуфиналу он проиграл хозяину ринга – Бектемиру Меликузиеву из Узбекистана.

В четвертьфинале соревнований сыграл также Асрор Вохидов (56 кг), который проиграл японцу Ряомеи Танаке.

Баходур Усмонов (60 кг), Одилхон Фуркатджони (64 кг), Бахтиер Мирзомухаммад (75 кг), Бахтовар Сагизов (52 кг) и Сиявуш Зухуров (+91 кг) выбыли из борьбы в первых поединках.

Как сообщает официальный сайт чемпионата, в турнире участвуют 29 стран Азиатской конфедерации бокса (ASBC) – Китай, Индия, Иран, Иордания, Казахстан, Южная Корея, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан, Афганистан, Малайзия, Бутан, Ливан, Непал, Палестина, Катар, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Япония, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Сирия и Узбекистан.

Всего зарегистрировано около 200 боксеров. На чемпионате будет разыграно 10 комплектов медалей в десяти весовых категориях и 60 лицензий на чемпионат мира по боксу 2017 года, который пройдёт в Гамбурге с 23 августа по 4 сентября. Лицензии туда получат по шесть лучших боксеров в каждой весовой категории.

Чемпионат Азии по боксу в Ташкенте продолжится до 7 мая.

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