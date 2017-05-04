Во Всемирном банке надеются, что выделенные средства на реабилитацию Нурекской ГЭС помогут улучшить энергоснабжение в зимний период, что повысит экономическую производительность в стране.

«С одобрением финансирования в объёме 225,7 млн долларов США из средств Международной ассоциации развития (МАР) для проекта «Реабилитации Нурекской ГЭС», население Таджикистана и местные предприниматели получат доступ к более надёжному обеспечению электроэнергией», - говорится в распространенном пресс-релизе Всемирного банка.

Данное финансирование производится за счет средства Международной ассоциации развития, которая входит в Группу Всемирного банка. Эта поддержка на четверть состоит из гранта и на три четверти из кредита, говорится в сообщении постоянного представительства Всемирного банка.

«Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, роста бизнеса и улучшения качества жизни граждан необходимо надежное энергоснабжение. Принимая сегодняшнее решение о финансировании данного проекта, Всемирный банк поддерживает усилия Таджикистана, направленные на обеспечение энергетической безопасности для населения и финансовой жизнеспособности энергетической системы страны, что позволит поддержать динамичные темпы устойчивого и всеобъемлющего роста», - отмечает постоянный представитель Всемирного банка в РТ Ян-Петер Олтерс.

Первая фаза проекта «Реабилитации Нурекской ГЭС» оценивается в 350 миллионов долларов. Кроме одобренной поддержки Всемирного банка ожидается дополнительное финансирование со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (60 млн долларов), Евразийского банка развития (40 млн долларов) и других источников (24 млн долларов).

На первой фазе планируется восстановить три гидроагрегата и заменить шесть автотрансформаторов, используемых для регулирования напряжения вырабатываемой электроэнергии (310 млн долларов), а также повысить безопасность плотины с отдельным акцентом на защиту от сейсмических опасностей и наводнений (30 млн долларов США), усилить институциональный потенциал ОАХК «Барки точик» и улучшить операционные и финансовые показатели компании (10 млн долларов США).

Нурекская ГЭС с проектной мощностью более 3 тысяч мегаватт является ключевым активом энергосистемы Таджикистана.

Электростанция, которая генерирует около 70 процентов от общей годовой потребности в электроэнергии, страдает от устаревшего оборудования и инфраструктуры. Серьезные восстановительные работы на объекте не проводились с момента ее ввода в эксплуатацию в 1972 году, и в настоящее время он работает только на 77 процентов от своей мощности.

«Предлагаемые инвестиции в реабилитацию позволят увеличить выработку электроэнергии в зимнее время на 33 млн КВтч, тем самым содействуя решению ключевой трудности. Во время отопительного сезона с ноября по март, спрос на электроэнергию самый высокий, и в настоящее время он часто остаётся неудовлетворенным. В летние месяцы Таджикистан мог бы расширить экспорт электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, и таким образом получить столь необходимые дополнительные доходы для энергетического сектора», - считают в представительстве Всемирного банка в РТ.

Первая фаза проекта будет реализована «Барки точик» в 2017–2023 годы. Правительство Таджикистана начнет подготовку ко второй фазе проекта в 2019 году.

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