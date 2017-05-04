Каждый месяц в Душанбе открываются новые рестораны и кафе, большая часть которых также быстро закрываются, не успев заявить о себе и раскрутиться. Кто-то не выдерживает конкуренции, или заведение работает в убыток, кто-то не может привлечь клиентов, утечка профессиональных кадров. Все эти темы владельцы и администраторы заведений смогли обсудить на форуме рестораторов, который прошел в Душанбе.

Своим опытом поделился Санджар Максудов, генеральный директор компании JOWI, специально приглашенный из Узбекистана. Он рассказал о том, как увеличить прибыль в ресторанах, уменьшить ошибки в подсчетах и бухгалтерии, а также контролировать все механизмы и процессы, которые происходят в заведении с помощью систем автоматизации.

«Основной проблемой заведений являются воровство и неправильный учет. Для того, чтобы сократить потери и улучшить сервис в своем заведении мы советуем внедрить систему автоматизации, которая упростит очень многие механизмы в работе ресторана, начиная от принятия заказов и подачи блюд до учета остатков со склада», - говорит Санджар Максудов, генеральный директор компании JOWI.

Вторым спикером выступил Роман Торощин, вице-президент Барменской Ассоциации России и официальный представитель компании Monin на территории СНГ.

Он рассказал о том, что такое «правильная коктейльная карта» и о типичных ошибках при ее создании. Так как бар одна из важных составляющих заведения, ей так же, как и кухне, необходимо уделять большое внимание.

«Каждый бармен должен знать о том, какие коктейли сейчас наиболее популярные, как правильно смешивать напитки, сочетать вкусы. Специально для барменов и баристов Душанбе, специально по приглашению компании «All for Ho.Re.Ca», я провел мастер-класс. Обучил их технике приготовления свыше 20 коктейлей, как их правильно подавать. Было очень интересно! Скоро каждый душанбинец сможет их попробовать», сказал Роман Торощин.

Джамшед Рахимов, директор компании «All for Ho.Re.Ca» и организатор мероприятия рассказал о том, как правильно выбрать технику и аппаратуру, о возможностях заказа и доставки продуктов, которых нет в продаже в Таджикистане.

«Очень часто заведения общественного питания сталкиваются с тем, что не могут найти тот или иной продукт, например лайм или определенный вид рыбы, какие-то напитки (сорт чая или кофе), мы в свою очередь уже не первый год помогаем людям в этом, официально представляем порядка 10 европейских брендов на территории Таджикистана. Заказываем все только лучшего качества, организовываем доставку, проводим консультации и тренинги», - утверждает Джамшед Рахимов, директор компании «All for Ho.Re.Ca».

Организаторы встречи планируют в ближайшее время открыть школу сервиса и обучения для официантов и барменов, и сделать проведение форума рестораторов ежегодным.