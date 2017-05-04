Яркую страницу в летопись Великой отечественной войны вписали советские снайперы. Движение метких стрелков стало проявлением массового героизма советских воинов, их горячей любви к своей Родине, мужества и стойкости.

В этом патриотическом движении активно участвовали и внесли свой вклад посланцы Ленинабадской области. О них мы и хотим рассказать.

Большой размах получил стрелковый спорт в нашей республике еще накануне войны. Тысячи парней и девушек охотно шли на курсы меткой стрельбы. По свидетельству историков, в Таджикистане только в 1939-1940 годах было подготовлено 16 218 стрелков, из них большинство комсомольцы. Около 30 процентов призывников 1940 года имели удостоверение «Ворошиловский стрелок».

И когда разразилась война, все они встали на защиту Родины. Еще в первых сражениях снайперы – наши земляки показали себя беспощадными истребителями фашистов.

…Шел декабрь 1941 года. Севастополь переживал грозные дни. Среди защитников города был и бывший колхозник из Шахристанского района снайпер Боборахим Маматкулов. Однажды, когда к нашим позициям приблизилась немецкая бронемашина, по приказу комроты Маматкулов бронебойной пулей поджог ее. Минуту спустя, гитлеровцы бросили в бой 60 солдат и продвинулись вперед. Этим моментов воспользовался Маматкулов, истребив более десятка из них. Получив отпор, немцы откатились…

На Ленинградском фронте прославился ленинабадец Шукрулло Исаев. Он еще в войне с белофиннами был снайпером. Приобретенный опыт пригодился ему. Встретив войну на латвийской земле, он принял участие в героической обороне города Лиепаи. Там открыл боевой счет. С 22 сентября 1941 года до конца блокады он сражался в рядах защитников Ленинграда.

«Часть, в которой я служил, проявила героизм при прорыве блокады Ленинграда, писал Исаев ученикам средней школы имени Горького. И я могу с гордостью отчитаться перед вами, что уже истребил 63 гитлеровца», - вспоминал позже ветеран.

К 1 января 1944 года на его счету было 70 истребленных фашистов. Исаев стал известным снайпером. Вместе с другим искусным охотником Тешабаем Одиловым он был принят А. А. Ждановым председателем комитета обороны Ленинграда. Окончив офицерские курсы, стал инструктором снайперского дела и не раз отличался в последующих боях. За героизм при штурме Выборга Шукрулло был награжден орденом Отечественной войны I степени. Лейтенант Исаев и в дальнейших боях сражался храбро. Закончил войну в Берлине командиром роты.

Особенно примечателен боевой путь снайпера Эргаша Рузиева. Войну он встретил 22 июня в районе Бреста. Затем оборонял Москву, освобождал Андреаполь, Торопец, Осташково. Тогда и получил первую награду медаль «За отвагу». Жестокие будни войны многому научили Эргаша, и пройдя суровую закалку огнем, он понял непреложную истину: на войне всегда надо быть начеку, всегда во всеоружии. Это сознание и привело его к мысли стать снайпером. Весь 1942-й год он провел в окопах под Дорогобужем. Десятки гитлеровцев нашли смерть от его пуль. Эргаш мстил за погибших друзей.

Вот что писал о нем 18 августа 1943 года в письме к секретарю ЦК КП (б) Таджикистана Д. З. Протопопову завотделом пропаганды и агитации политуправления Западного фронта подполковник Кузнецов: «Старший сержант Эргаш Рузиев ровесник Октября. До войны он был учителем, работал в Ленинабадской области. Первое время в армии Рузиев был артиллерийским наблюдателем. Однажды батарея проводила тренировочные стрельбы из винтовки. Эргаш занял на них первое место. На него обратил внимание зам. командира по политчасти и достал ему оптический прицел. На заре 12 октября 1942 года Рузиев вышел на «охоту». Первый день окончился неудачно: волновался. К следующему выходу Рузиев подготовился тщательнее, изучил местность, пристрелял винтовку. Вскоре в немецкой траншее показался офицер. Рузиев нажал спусковой крючок. Мимо! Немец попытался бежать. Снова прозвучал выстрел, и офицер, взмахнув руками, упал в траншею. К январю 1943 года на его личном счету числилось 50 убитых гитлеровцев, теперь же он довел свой счет до 113. Знатный снайпер дивизии коммунист Рузиев воспитал 50 снайперов, среди которых Прусс, Мухнажаров, Бергибаев…».

3 января 1943 года, когда состоялся слет снайперов Западного фронта, присутствующий на нем руководитель монгольской делегации маршал Х. Чойбалсан лично прикрепил на его груди орден «Полярная звезда». А командующий фронтом генерал-полковник И. С. Конев вручил отважному снайперу орден Красной звезды и именную снайперскую винтовку. Еще немало совершил Эргаш. Довел счет до 124-х немцев. Будучи еще и разведчиком, захватил 13 «языков», среди которых были два полковника. Орденом Красного Знамени был отмечен его подвиг при освобождении Орши. А закончил он свой боевой путь в Восточной Пруссии.

На фронте снайперы считались большой силой. Они били противника наверняка. Ведя свободный поиск цели, советские снайперы наносили врагу сильный урон. Так, под Воронежом зимой 1942 и весной 1943 годов прославился бывший тракторист колхоза имени Куйбышева Ленинабадского района снайпер Ходжи Кабилов. Он был награжден знаком «Отличный снайпер», орденом Красной звезды, медалью «За отвагу». Ему было вручено личное оружие самозарядная винтовка с оптическим прицелом. О дальнейшей судьбе бесстрашного снайпера у нас, к сожалению, нет сведений.

В ходе войны кузницей подготовки снайперов стали курсы всеобуча, в которых только в нашей республике были подготовлены 1.340 стрелков. В своем письме (газета «Стахановчи» от 24 декабря 1942 года) бывший бухгалтер из Матчинского района снайпер Николой Рассолов извещал земляков о своих боевых успехах. За небольшой период участия в боях он уничтожил 59 фашистов и был награжден медалью «За боевые заслуги».

За время пребывания на Северо-Западном фронте другой снайпер-таджик Рустам Кучкаров уложил 243 фашиста.

В своей снайперской деятельности все они брали пример с прославленных мастеров меткой стрельбы Героев Советского Союза Феодосия Смолячкова, Людмилы Павличенко, Василия Зайцева, Саида Алиева, Серафима Опарина и других. Боевые подвиги известных снайперов воодушевляли их.

В годы грозных испытаний комсомол проделал титаническую работу по подготовке снайперов. ЦК ВЛКСМ во время войны организовал в Москве центральную снайперскую школу. Несколько позднее была создана также и женская школа снайперов. Специальные снайперские школы и курсы были открыты на многих фронтах, в армиях и соединениях. Патриотическое движение истребителей фашистов распространилось по всему огромному советско-германскому фронту.

Только в 1943 году в массовом снайперском движении участвовало свыше 33 тысяч комсомольцев.

Бывший пограничник Калай-Хумбской заставы, ленинабадский комсомолец Муса Ахунов после окончания месячных снайперских курсов под Ясной Поляной прибыл на Брянский фронт. Успешно овладел винтовкой, и в одной из схваток точными выстрелами уничтожил семь фашистов. Затем стал зачинателем снайперского движения в своем соединении. 13 февраля 1942 года дивизионная газета «Бей врага!» сообщала, что Муса за короткое время на смоленском направлении умертвил 19 гитлеровцев. А другая фронтовая газета «Героическая красноармейская» в августе 1943 года напечатала о нем очерк своего корреспондента. Ныне он живет в сельсовете Катаган Ходжентского района, преподает в средней школе.

Одним из инициаторов и руководителей массового снайперского движения стал ленинабадец майор Почибай Рустамов. В период боев на Кавказе под его командованием в городе Тбилиси был сформирован отдельный снайперский батальон войск НКВД, затем он пошел в бой в составе 3-го Белорусского фронта. Личный состав батальона проявил в боях за освобождение Витебска, Борисова, Молодечно образцы мужества и героизма. Об этом свидетельствует аттестация командира отдельного мотострелкового полка подполковника Чичкова: «В период боевой стажировки в частях 152-го укрепрайона 31-й Армии батальон в составе 140 человек, за период с 27 мая по 11 июня 1944 года, уничтожил одну тысячу восемьдесят девять немецких солдат и офицеров…».

После Сталинграда и Курска наступление Советской Армии развивалось с каждым днем. Советские войска неудержимо продвигались на Запад. За каждый рубеж гитлеровцы дрались яростно, старались любой ценой остановить наши войска. В борьбе с ними часто помогали снайперы. В письме группы воинов 13-й Армии генерала Н. П. Пухова народам Средней Азии (газета «Стахановец» за 26 ноября 1943 года) упоминается снайпер Адхам Каримов, которых в боях за Левобережную Украину истребил 53 фашиста. Активное участие в наступательных сражениях принял и Усар Яхъяев, на счету которого было 73 уничтоженных врага. Но среди них вершины снайперской результативности достиг комсомолец из Ленинабадской области Милибай Артыков. На его счету было 300 немецких солдат и офицеров.

На фронтах наши снайперы проявили себя умелыми бойцами и этим внесли достойный вклад в победу над смертельным врагом. Среди нашей молодежи живы славные традиции снайперов Великой Отечественной Войны. И сегодня тысячи парней и девушек увлечены этим видом спорта. И все они берут пример для подражания с героев-снайперов минувшей войны.