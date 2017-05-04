Международная федерация баскетбола (FIBA) отменила запрет спортсменкам носить мусульманские головные уборы — хиджабы. Новые правила, которые одобрил конгресс FIBA, вступят в силу с 1 октября 2017 года, сообщается на сайте организации.

Спортсменкам будет разрешено носить головные уборы, которые не закрывают какую-либо часть лица и потенциально не могут травмировать во время игры.

В правилах также оговаривается, что хиджаб может быть черным, белым или в цветах формы спортсменок. У всех участниц команды головные уборы должны быть одного цвета.

FIBA начала пересмотр правил, запрещающих ношение хиджаба баскетболисткам в сентябре 2014 года. Такое решение было принято после того, как сборная Катара по баскетболу отказалась от участия в Азиатских играх из-за требования выступать без хиджабов. Запрет обосновали требованиями безопасности.

FIBA сначала предоставила национальным федерациям право разрешать ношение хиджаба на проводимых ими соревнованиях. После двухлетнего тестового периода запрет было решено отменить на уровне международной федерации.