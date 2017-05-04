Выдающемуся деятелю культуры и искусства Таджикистана, профессору, Народному артисту СССР, Народному артисту республики, Кавалеру ордена «Звезда Президента» Хошиму Гадоеву 10 мая этого года исполняется 80 лет. Представляем серию материалов о его творческом пути в искусстве, мнения критиков о сыгранных им ролях в театре и кино, а также лучшие мысли, которые он изложил в своих книгах.

И сегодня наш рассказ о нем как о режиссере.

Мы, современники Хошима Гадо больше знаем его как известного актёра, на счету которого сотни сыгранных ролей. Но он знаком театральной публике и как режиссёр, который поставил десятки спектаклей, в которых сыграл главные роли. Ещё совсем недавно гремел поставленный им и проходивший всегда с полным аншлагом спектакль «Эдип», где в главную роль сыграл он сам.

В 1966 году Хошим Гадоев окончил Высшие режиссёрские курсы Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), и его режиссёрскими постановками являются «Маленькие трагедии» по пьесе Пушкина, «Эзоп» Фигерейдо с одновременным исполнением главной роли Эзопа, «Выбор жениха» Ходжи Содика, «Эдип» Софокла, «Бунт невесток» Саида Ахмада, «Рудаки» Сотима Улугзаде в 2008 году.

«Если в первой половине жизни таджикского театра его знамя нёс Мухамеджан Касымов, то в конце XX века знамя театра с достоинством несёт Хошим Гадоев» (Сохиб Табаров, академик)

Впервые на таджикской сцене Гадоевым были поставлены такие одноактные пьесы Пушкина как «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость».

Замечательными и достаточно профессиональными были его ранние постановки пьес Чехова - «Хирургия», «Егерь», «Злоумышленник», «Предложение», в которых он сам сыграл ведущие роли. Эти постановки шли с большим успехом.

«В мировом искусстве Хошим Гадо неповторим. Это уникальный талант, самородок, это явление природы и величайший труженик, одарённый Всевышним разумом, и мы, его современники, должны ценить его при жизни, как достояние таджикского народа» (Низом Нурджанов, доктор искусствоведения)

Российский критик Давид Фельдман после одной из постановок отметил, что он видел подобные спектакли во многих театрах, но такую оригинальность и смех не видел и не слышал нигде. «Честь и слава таджикским актёрам!», - сказал он, особо выделив работу Гадоева.

Постановка Хошимом Гадоевым спектакля «Эдип» Софокла в 1977 году, в котором главную роль сыграл сам режиссёр, стала сенсацией того времени. Периодически спектакль был показан зрителям порядка сотни раз в разных театрах советского и постсоветского пространства при полном аншлаге. Ни один актёр не сыграл этой сложнейшей трагической роли такое количество раз.

Ленинградские критики писали, что «в мире театра появился великий и непобедимый таджикский Мочалов». Есть ряд художников, которые рисовали природу: Шишкин, Поленов, Левитан, Куинджи, Васнецов. Вы, надеюсь, видели их картины и заметили, что каждый из них имел свой почерк, хотя все они рисовали пейзажи. По этому почерку художника узнавали и узнают теперь любители и знатоки их творчества. Даже самая лучшая подделка быстро расшифровывается специалистами. Великие актёры тоже имеют свой почерк. Это называется – умение видеть.

«Хошим Гадоев по своему мастерству - голливудский актёр», - Сергей Бондарчук – российский актёр и режиссёр.

Премьера спектакля «Эдип» на сцене театра Дружбы народов в Москве в феврале 1988 года произвела настоящий фурор. Знаменитый театральный критик, писатель Андрей Минкин отметил на премьере, что «ни в России, ни в Европе образ Эдипа не сыграли так гениально, как сыграл его Хошим Гадоев. В создании классических образов в мире только англичане могут сравниться с Гадоевым».

Международная газета «Мост» в своём специальном выпуске «Мост дружбы: США – Таджикистан» в рубрике «Звездопад» объявила Хошима Гадоева «достоянием народа».

Хошим Гадоев - профессор театрального искусства. Это звание он получил в Москве, а в Душанбе он много лет вел педагогическую деятельность в государственном институте искусств имени Турсунзаде. Как руководитель курса в институте, со своими выпускниками он поставил около 30 спектаклей, причём в отдельных спектаклях он являлся и режиссёром, и драматургом.

«О крупнейших трагиках мира я много читал и наслышан, а сегодня, после просмотра на таджикской сцене «Эдипа», я воочию увидел такого трагика. Это – Хошим Гадоев. Люди часто говорят, что театр теряет своего зрителя. Пока живы такие мастера, как Хошим Гадоев – наш театр никогда не умрет», - Кирилл Лавров – российский актер.

Хошим Гадоев – актёр и режиссёр крупного масштаба. Обладая прекрасными сценическими данными и внутренним чутьём зрелого мастера сцены, искренностью художника, он всегда занимал ведущее положение творца. Имея 55-летний опыт деятельности, он с большим интересом и энергией работал над новыми проектами.

«В Японии званий актёрам не присваивают и орденов не дают. Их великие актёры являются национальным достоянием. Хошим Гадоев – великий актёр, и он – достояние таджикского народа, если представители таджикского народа, сидящие сейчас в зале, согласны, то я предлагаю объявить Хошима Гадоева - достоянием и русского народа», - Михаил Чигирь, директор театра Дружбы народов, г. Москва.

В 2008 году в честь 1150-летия основоположника таджикско-персидской литературы Абуабдулло Рудаки, он осуществил постановку пьесы Сотима Улугзаде «Рудаки», которую высоко оценил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Актёры, исполняющие роль Рудаки в предыдущих постановках не пели. Хошим Гадоев, как режиссёр, изучая биографию Рудаки, нашёл в его биографии, что он вначале был певцом. И прославился вначале не как поэт, а как певец. Поэтому в своей постановке с исполнителем роли Рудаки Ортиком Кодировым он заново открыл эту сторону нашего великого классика.

«Я посмотрел спектакль «Рудаки». Это великое режиссёрское достижение Хошима Гадо. Я очень рад, что в спектакле увидел много творческих находок, например, работу Ортика Кадырова в роли Рудаки и Малохат Абдуллоевой в роли Нигины. Их успех достигнут, благодаря скрупулёзному труду режиссёра» (Хушназар Майбалиев, Народный артист Таджикистана, режиссёр)

В марте 2011 года на Республиканском фестивале-конкурсе профессиональных театров «Парасту» конкурсную программу коллектив театра им. Лахути открыл спектаклем «Рудаки». Единогласно спектаклю было присуждено первое место. «Постановкой спектакля «Рудаки» устод Хошим Гадоев ещё раз подтвердил свой статус короля в мире театрального искусства», - писала одна из газет.

По словам рудакиведа, писателя Кодири Рустама, спектакль «Рудаки», который поставил Хошим Гадоев по пьесе Сотима Улугзаде, стал самым большим достижением таджикского театра за годы независимости Таджикистана. «Хошим Гадоев смог придать новый дух этой постановке. Например, сцена вокруг Мулиёна, которая стала сенсацией. Он добавил в спектакль пролог и эпилог.

«У нас такого актёра, как Хошим Гадоев – нет. Я бы очень хотел, чтобы Хошим Гадоев приехал к нам с «Эдипом» и показал белорусскому народу свой шедевр», - Игорь Сахновский, экс-министр культуры Республики Беларусь.

«Мне, как рудакиведу понравилась сцена, поставленная Хошимом Гадо, где Рудаки ночью изучает звёзды в своей обсерватории. Мы видим, что Рудаки не только певец и поэт, но и астроном. Этому есть научное доказательство - его произведение «Вокруг солнца», из которого всего несколько стихотворений дошли до нас. Самое высокое достижение спектакля – это сцена, когда трон царя Насра занимает его сын Нух, этой сцены в пьесе автора Сотим Улугзаде нет. По предложению Хошима Гадо мы вместе добавили эту сцену, и она получилась потрясающей, и очень понравилась зрителям», - отметил Кодири Рустам.

«Хошим Гадоев – жемчужина драматической сцены современного таджикского искусства. Это уникальный талант, необычная личность в национальном драматическом искусстве. Видеть на сцене Гадоева – это потрясение! Методичность речи, красота движений, красота внешнего облика, глубина, яркость его переживаний в сценическом образе захватывают с момента появления на сцене. В роли Сухроба поражает Гадоев своим высоким профессиональным мастерством» (Любовь Фирсова, театровед, Санкт-Петербург)

В том же году на фестивале профессиональных театров республик Средней Азии «Навруз-2011», в котором приняли участие Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран, Афганистан и другие, спектакль «Рудаки» стал снова победителем и получил гран-при. Народный писатель Таджикистана Урун Кухзод отметил тогда, что Хошим Гадо вновь оживил театр и вернул ему имя академического.

А задолго до этого события, в 1999 году, к 1100-летию Исмоила Сомони Хошим Гадоев сыграл главную роль Исмоила Сомони в одноимённом спектакле в театре и на республиканском стадионе во время празднования этой юбилейной даты великого прародителя таджикского народа.

«Хошим Гадоев – это целый мир, сложный, трудно познаваемый и очень противоречивый. Он доставляет радость таинственной игрой и способен вызвать раздражение у собеседника, он – государственный муж по уму и наивный ребёнок - одновременно, он познал огромную славу и остался во многом, великим неудачником. Словом, это человек, сотканный из противоречий, как клубок пряжи с нитками разного цвета и толщины. У нас не принято это говорить, но я всё-таки скажу: мы, его современники, имеем счастье видеть и общаться с живым гением. Да, знаю, это не по правилам «игры», дурацкой, придуманной нами игры: у нас ведь принято объявлять гением только покойников. Что ж, судите меня, я нарушаю эти правила!» (Павел Чхеидзе, журналист)

Одновременно на сцене театра в сотый раз Хошим Гадоев показал свой легендарный шедевр - спектакль «Эдип» и в сотый раз сыграл в нём роль царя Эдипа.

Хошим Гадоев несколько лет работал над созданием спектакля Эдварда Радзинского «Беседы с Сократом». Но постановку по некоторым причинам он так и не смог осуществить…