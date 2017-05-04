В четверг, 4 мая, в Киеве проходит подготовительное заседание по заочному рассмотрению уголовного производства в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Политика обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность страны. По мнению следствия, его действия повлекли за собой гибель людей и спровоцировали боевые действия.

На суде по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича сторона обвинения будет добиваться пожизненного срока заключения. Об этом объявил прокурор Виктор Кравченко после первого, предварительного судебного заседания 4 мая, сообщает РИА Новости.

"В связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время досудебного расследования не признал свою виновность, сторона обвинения будет ходатайствовать только о наивысшей мере наказания", — сказал Кравченко.

На предварительном заседании суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи. Следующее заседание Оболонского районного суда Киева по делу Януковича запланировано на 18 мая.

Бывшего президента обвиняют в "пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины", в нарушении конституции и развязывании войны. Главным доказательством служит обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором Янукович попросил "использовать вооруженные силы для защиты украинских граждан".

Суд должен определить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование, а также решить, возможен ли заочный суд над Януковичем.