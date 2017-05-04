Власти Таджикистана постоянно говорят о создаваемых условиях для развития туризма, неповторимых местах для отдыха. В реальности же страна продолжает оставаться малопопулярной для туристов…

От послания к посланию

Туристическая отрасль для Таджикистана является приоритетной и может стать конкурентоспособной. Климат Таджикистана позволяет принимать туристов весь год; богатая культура, гостеприимство народа и исторические памятники различных эпох всегда привлекают туристов с разных уголков мира. Однако для достижения серьезных результатов в этой отрасли предстоит сделать немало.

В декабре минувшего года президент страны Эмомали Рахмон выступил с ежегодным посланием к парламенту. Подводя итоги года, наряду с другими вопросами он уделил внимание и развитию туризма, который, по его мнению, должен стать подспорьем для экономического роста Таджикистана.

В своем выступлении президент напомнил, что в целях развития туристической отрасли упрощен визовый режим для более чем 80 стран, а число туристов за последние три года увеличилось в 2 раза (с 207 тыс. до 414 тыс. человек). Также глава государства указал на необходимость введения налоговых льгот для туристических компаний и создания отдельного органа в этой сфере.

О необходимости развития туризма глава государства упоминал и ранее. Так, в своем послании в 2014 году он говорил о необходимости реформы в этой сфере, которая может до 2020 года довести долевой вклад туристической сферы в приумножение валового внутреннего продукта до 5 процентов и опосредованный её вклад в развитие других отраслей экономики - до 15 процентов.

Фора - 24 компаниям из 89

После последнего обращения президента к парламенту депутаты внесли поправки в Налоговый и Таможенный кодексы РТ, согласно которым таджикские туристические компании освобождены от уплаты налога на прибыль в первые пять лет своей деятельности. От этого налога и таможенных выплат также освобождены ввозимое в страну оборудование и стройматериалы для туристических объектов.

По словам замминистра финансов РТ Джамшеда Нурмахмадиёна, поправки направлены на дальнейшее развитие туристической отрасли, создание туристической инфраструктуры, улучшение качества обслуживания, привлечение инвестиций и создание туристических зон.

Уже действующие компании, срок деятельности которых с момента госрегистрации еще не достиг пяти лет, также могут воспользоваться этой преференцией. К примеру, зарегистрированная 1 января 2014 года компания освобождается от уплаты налога на прибыль до 1 января 2019 года. Данная поправка также будет касаться индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на предоставление туристических услуг.

Нурмахмадиён отметил, что на данный момент в Таджикистане зарегистрировано 89 туристических компаний. Под налоговые послабления подпадают 24 компании.

Также, согласно внесенным поправкам в Налоговый кодекс, ввозимое в республику оборудование и строительные материалы для туристических объектов (гостиниц, курортов, санаториев, туристических центров и т.д.) освобождены от уплаты налога на прибыль.

Остается непонятным лишь одно: почему льготные условия предоставляются только 24 компаниям, а не всем 89, если речь идет о масштабах всей страны…

Управление туризма: Мы на правильном пути

В начале этого года, согласно рейтингу самых популярных для посещения городов мира, ежегодно составляемому компанией Mastercard, Таджикистан оказался в пятерке самых безлюдных туристических стран.

Но специалисты управления туризма Комитета по делам молодежи, спорта и туризма не согласны с этим выводом.

- Еще в 2008 году была разработана Концепция развития туризма на 2009–2019 годы, - рассказывает главный специалист управления туризма Комитета Абдукарим Курбонов. – В этом документе определены приоритетные направления: санаторно-курортное лечение и отдых, альпинизм, горно-спортивный и экологический, историко-познавательный и этнографический, а также деловой туризм, горнолыжный спорт, иностранная туристическая охота и т.д. В соответствии с Концепцией, до 2020 года Таджикистан планирует принять более 1 миллиона туристов.

Приводя примеры, в управлении указывают, что Таджикистан в разные годы занимал лидирующие позиции в различных рейтингах. Например, в 2012 году Би-би-си включила Таджикистан в десятку лучших туристических мест, в рейтинге международного туристического портала Globe Spots наша страна оказалась в десятке наиболее привлекательных для путешественников стран; в 2014 году National Geographic признал дорогу на Памир одной из самых привлекательных для туристов трасс. А в 2015 году три региона страны попали в ТОП-100 привлекательных мест для туристов.

- В прошлом году Комитет по делам молодежи, спорта и туризма провел 613 мероприятий различного уровня, среди них выставки, конференции и различные акции и туристические ярмарки, в том числе и на международном уровне. Туристические компании Таджикистана принимали участие в туристических выставках и ярмарках в Берлине, Токио, Лондоне. Также представители комитета и ряда туристических компаний страны принимали активное участие в 11-й международной туристической выставке «Интурмаркет-2016», которая прошла в Москве. Акция «Таджикистан - страна туризма» прошла на 5-м Форуме туристических компаний, где было распространено более 2500 буклетов, брошюр, кассет и дисков о туристических местах нашей страны и презентована книга Дагмар Шрайбер «Таджикистан» - путеводитель туриста, посвященный возможностям и богатому туристическому потенциалу Таджикистана. Кроме того, проводились национальные конференции на международном уровне в Душанбе, где был представлен туристический потенциал Таджикистана. В начале апреля в Душанбе прошел бизнес-форум «Таджикистан - Австрия», - говорит Курбонов.

Специалист напомнил, что с 1 июня 2016 года заработал портал по выдаче электронных виз «e-Visa», дающий возможность иностранным гражданам заполнить электронную заявку и получить визу без необходимости стоять в очередях в таджикских консульствах за рубежом или на границе. Для этого достаточно заполнить форму, указав необходимую информацию, и оплатить услугу кредитной картой.

Также, по словам эксперта, многое делается и для улучшения инфраструктуры. Это строительство и ремонт автотрасс, обновление турзон, таких как, например, «Сафед-Дара», «Шаамбары», и многое другое.

Красоты Памира и тур-барьеры

Горы Памира издавна привлекали гостей нашей страны своей необычной красотой. С каждым годом растет число туристов, приезжающих в Таджикистан именно для посещения этого региона. Но иностранные туристы указывают на проблемы с оформлением разрешительной документации.

По словам Курбанова, ограничения по выдаче иностранцам разрешений на посещение Горно-Бадахшанской автономной области носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности иностранных граждан.

В целом, перечисляя барьеры, мешающие развитию туризма, специалист назвал ограниченное количество прямых международных и внутренних авиарейсов, отсутствие квалифицированных специалистов в сфере туризма, менеджеров отрасли, небольшое число или полное отсутствие подробных карт и туристических маршрутов на доступном туристам языке.

- Наряду с этим, - утверждает Курбанов, - с июля прошлого года рабочая группа по реализации проектов по расширению инфраструктуры туризма посетила ряд городов и районов страны. В ходе встреч со специалистами на местах были определены места для создания объектов обслуживания туристов вдоль трасс республиканского и международного значения. До конца этого года планируется начать реализацию этого и других проектов.

Отхожих мест нет! Но будут?

Хотя природа Таджикистана, древняя культура нашего народа и привлекают туристов со всего мира, но слабая инфраструктура в этой отрасли, слабый сервис отталкивают многих из них от поездки в нашу страну.

Так, в начале 2015 года группа иностранных туристов во главе с послом Таджикистана в Кувейте посетила Таджикистан. Они посетили крепость Хулбук, но их путешествие осложнила не только дальняя дорога, но и отсутствие на трассе самого элементарного – туалетов.

Зубайдулло Зубайдов, посол Таджикистана в Кувейте, который сопровождал группу, высказывая свое недовольство, заявил тогда:

- Если мы хотим развить туризм в нашей стране, должны улучшить сервис, начиная со встречи в аэропорту и до окончания срока пребывания туристов, - подчеркнул посол.

После этого случая глава Комитета по делам молодежи, спорта и туризма страны Ахтам Абдуллозода заверил, что на главных магистралях страны на каждые 50 км дорог предусмотрено строительство одного туалета, а на каждом 100-м километре будет построен мотель со стоянкой, торговой точкой, столовой, средствами связи, что поможет туристам получить ночлег со всеми условиями.

Укротите аппетиты - люди сами потянутся!

Причин, негативно влияющих на развитие туризма, много, и все эти моменты выливаются в одну картину: недоразвитость отрасли.

Но есть еще одна большая преграда на пути туриста, пожелавшего приехать в нашу страну - это дороговизна авиабилетов, в первую очередь на российские рейсы, откуда непосредственно или транзитом прибывают или могут прибыть туристы.

Если сравнить цены на авиаперевозки из той же России в соседние с нами страны по региону, то разница зачастую вдвое.

Возникает вполне резонный вопрос: почему авиакомпании манипулируют ценами ради своей выгоды, а не блага государства, интересов народа и имиджа государства? Этот вопрос, наверное, еще долгое время будет безответным…