Корпорация Apple создаст фонд на миллиард долларов для развития рабочих мест на территории США. О первых инвестициях будет объявлено позднее в этом месяце, сказал Кук в интервью телеканалу CNBC.

Он пояснил, что фонд будет предназначен для создания рабочих мест в области производства, но не привел никаких деталей относительно того, какие устройства начнут собирать в Америке.

Основное производство Apple сосредоточено в Китае, хотя некоторые устройства, например, рабочие станции Mac Pro, уже собирают в США.

Новый президент США Дональд Трамп призвал Apple перевести производство iPhone в страну.

По неподтвержденным данным, головной китайский партнер компании Foxconn рассматривает возможность перевода в США производства дисплеев.