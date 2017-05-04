АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 МАЯ 2017 ГОДА

- В 17.30 творческий вечер поэта и писателя Тимура Зульфикарова под названием «Миндаль в снегу» состоится на малой сцене театра им. Лохути.

- Девятый тур чемпионата Таджикистана по футболу в высшей лиге: «Худжанд» примет на своем поле - на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» гиссарский «Баркчи».

- В «Кохи Вахдат» продолжит работу выставка-продажа товаров и услуг в рамках проекта «Любимая марка Таджикистана - 2017». Вход с 10:00 до 18:00 свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 МАЯ

1947 – Открытие музея изобразительных искусств Таджикской ССР.

1965 – СССР начал поставку во Вьетнам ракет «земля–воздух» для войны с американцами.

2007 – Министр образования и науки РФ А.Фурсенко открыл в Душанбе Таджикско-российскую школу при РТСУ.

2014 - Президент Туркменистана прибыл с официальным визитом в Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 МАЯ

1906 – Родился ученый-ботаник, доктор биологических наук, профессор, организатор-руководитель Памирского Ботанического сада (1940-1965) Анатолий Валерианович Гурский.

1910-1996 – Родился доктор геологических наук Сорочон Юсуфова.

1914 – Родился писатель Кодир Наими.

1912-1994 – Родился Народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар.

1932-1993 – Родилась писательница Мавчуда Хакимова.

1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Додхудо Карамшоев.

1933-2001 – Родился профессор Ислом Эшонов.

1934 – Родился литературовед Усмон Каримов.

1934-2005 – Родился журналист Саъдоншо Нафасшоев.

1938-1992 – Родился певец Рустами Абдурахим.

1935 – Родился певец Карим Рахим.

1945 – Родился журналист Зафар Мирзоев.

1947 – Родился доктор философских наук Мухаммадали Музаффари.

1948 – Родился дипломат Зокир Вазиров.

1962 – Родился Зариф Ализода, уполномоченный по права человека РТ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 19-21 тепла.