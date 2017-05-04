Война. Тяжелым эхом пронеслось по солнечному Таджикистану 22 июня 1941 года. Одной из первых реакций таджикистанцев на весть о войне были массовые заявления о добровольном уходе на фронт. Только за июнь – август 1941 года было подано более 5000 заявлений. Из Таджикистана на фронт уже в первые дни войны были мобилизованы десятки тысяч мужчин…

На фронт

Основным вопросом помощи фронту был призыв военнообязанных. В ЦК Компартии Таджикистана было принято специальное решение, во все области и районы были направлены работники ЦК и республиканского военкомата для оказания практической помощи на местах.

По данным на август 1945 года, всего за годы войны из Таджикистана в действующую армию было мобилизовано более 200 тысяч человек, для работы на оборонных предприятиях - более 45 тысяч. В общем 245 000 человек.

Еще в начальный период войны из Советского Таджикистана частям и соединениям Красной Армии были переданы 8874 автомашины, 1115 тракторов, 19 326 лошадей, 1791 повозка и необходимая упряжь. В годы войны в Таджикистане для Красной Армии и флота были подготовлены военные специалисты разного назначения: 1288 горных стрелков, 1500 пловцов и мастеров водных переправ, 193 альпиниста. В военно-учебном пункте республики были подготовлены тысячи стрелков, танкистов, пулеметчиков, парашютистов и др.

Войсковые части и подразделения, сформированные в Таджикистане и участвовавшие в боевых действиях на фронтах ВОВ

В тылу

В июне – декабре 1941 года и в течение 1942 года в Таджикистан приходили эшелоны с эвакуированными, доставившие около 500 тысяч граждан СССР из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Москвы и Ленинграда.

Летом – осенью 1941 года в Таджикистан прибыл контингент 14 детских домов (20 тысяч детей). Среди которых были 2 детских дома с польскими детьми-сиротами. Перед руководством республики стояла сложнейшая задача развернуть сеть детских домов в городах и других населенных пунктах. Колхозники Шахринавского района Сталинабадской области выступили с инициативой создать при колхозах детские дома на 20-30 человек.

В суровые годы войны граждане Таджикистана, в первую очередь женщины, усыновили сотни детей-сирот.

Маленькая республика приняла десятки эвакуированных предприятий Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, которые, прибыв на таджикскую землю, сразу запускали производство. Даже когда еще не было крыши, цеха уже работали.

Гиссар, 1943 год. 106-й авиационный штурмовой полк готовится к отправке на фронт.

Только в 1941 – 1942 гг. в Таджикистан было эвакуировано более 30 промышленных предприятий, среди них: Одесский консервный завод 1 Мая и Феодосийский консервный завод «Красный Перекоп», Московская ткацкая фабрика «Трехгорная мануфактура», Московская шелкоткацкая фабрика имени Щербакова, Симферопольский стеклотарный завод, Полтавский маслозавод, Люберецкая прядильная фабрика, Владимирская ткацкая фабрика «Пионер» и другие, также сюда было вывезено оборудование Харьковского тракторного завода.

Работала на фронт вся промышленность республики: Механический завод имени Орджоникидзе выпускал гранаты Ф-1, шелкоткацкая фабрика - парашюты. Помогали фронту и флюоритовые месторождения в Рамите и Такобе (флюорит использовался для производства военной оптики), осуществлялись поставки молибдена, вольфрама.

Заводы и фабрики, эвакуированные из западных областей Советского Союза и направленные в Таджикистан

Огромные средства в республике собирались на боевую технику. На деньги, собранные таджикистанцами, были сформированы танковые колонны «Колхозник Таджикистана», «Комсомолец Таджикистана», эскадрилья самолетов «Советский Таджикистан».

Всего в годы войны трудящиеся Таджикистана внесли в фонд обороны и фонд строительства вооружений, включая займы и лотереи, свыше 1 млрд рублей. За годы войны сотни эшелонов ушли на фронт, в помощь голодному Ленинграду и другим городам. Не было месяца, чтобы не формировался новый эшелон с подарками от тружеников тыла. Помимо населения были мобилизованы и машины, изъятые из личного обращения и отправленные на фронт.

Танковые колонны и авиационные эскадрильи, сформированные на собранные народом Таджикистана средства

Военные госпитали

В годы Великой Отечественной войны только в столице Таджикистана - Сталинабаде находилось 22 эвакогоспиталя. Из-за дефицита помещений располагались они в школах и гостиницах, вузах и Дворцах культуры.

Самых тяжелораненых: обожженных летчиков, танкистов, раненых с увечьями, несовместимыми с возвращением на фронт - отправляли в Таджикистан. Столица республики входила в десятку самых насыщенных по количеству госпиталей городов СССР. И по праву может считаться городом военно-медицинской Славы.

Деятельность мастеров культуры России, Белоруссии, Украины

Осенью 1941 г. в Сталинабад, спасаясь от ужасов войны, стали прибывать из оккупированных немецкими войсками районов эшелоны с эвакуированными театральными коллективами. Среди них такие известные, как Ленинградский театр эстрады и миниатюр Аркадия Райкина, Московский цыганский театр «Ромен», Ленинградский театр комедии.

А также, Московский театр Красной Армии, Воронежский театр музыкальной комедии, Украинский театр им. Щорса, Днепропетровский кукольный театр, Государственный симфонический оркестр Украинской ССР, цирк Юрия Дурова и другие известные театры.

Все эвакуированные в Таджикистан артистические коллективы выступали с шефскими концертами перед ранеными бойцами в эвакогоспиталях, в воинских частях, перед тружениками тыла на предприятиях промышленности, в колхозах и совхозах. В Сталинабаде артистов принимали с большим уважением и всячески старались помочь. Им отдавали сцены местных театров. Помогали с изготовлением декораций и костюмов. Предоставляли лучший жилищный фонд для проживания.

Деятельность крупнейших советских театральных актеров и режиссеров в Душанбе в годы войны стала прекрасной школой для развития таджикского национального театрального искусства.

Парад частей Сталинабадского гарнизона 1 октября 1940 года.

…Великая Отечественная – одна из главных вех в истории Таджикистана. Годы войны стали для страны временем индустриализации, в республике практически произошла промышленная революция. В 1945 году по сравнению с 1940 годом число промышленных предприятий увеличилось в Таджикистане в десятки раз.

Нынешнее и грядущие поколения граждан Таджикистана могут с гордостью говорить, что таджикский народ вместе со всеми народами Советского Союза внес свой вклад в разгром германского фашизма, в спасение мира, культуры и прогресса. Оплатив этот подвиг многими жизнями своих сынов и дочерей.