Национальная сборная Таджикистана по футболу осталась на 138-м месте в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций, который был обновлен на официальном сайте организации 4 мая.

Сборная Таджикистана, которая за прошедший месяц не провела ни одного официального матча, сохранила за собой 138-е место, имея в активе 205 очков. Среди азиатских команд наша сборная занимает 24-е место, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Свой ближайший официальный матч наша сборная проведет 13 июня против сборной Филиппин в рамках матча второго тура отборочного турнира Кубка Азии-2019. Эта встреча пройдет на Центральном республиканском стадионе Душанбе и начнется в 20:00 часов.

Следующее обновление рейтинга ФИФА состоится 1 июня.