Государственное агентство «Ховар» распространило заявление о том, что акция «Бессмертный полк» не была в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане. Согласно заявлению, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме тех, которые запланированы в Парке Победы. Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.
«В последние дни в республиканских и зарубежных СМИ публикуются различные точки зрения о том, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться. Доводим до сведения СМИ, что по поводу проведения 9 мая Дня Победы президент РТ Эмомали Рахмон месяц назад поручил ответственным лицам провести данное мероприятие на высоком политическом уровне в Парке Победы. Президентом страны утверждены план мероприятий и сценарий проведения военного парада, соответствующими органами начаты организационные работы и культурные мероприятия. Однако по поводу акции «Бессмертный полк» ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций», - говорится в заявлении НИАТ «Ховар».
По данным «Ховар», в Парке Победы приступили к репетиции военного парада. В военном параде также примут участие подразделения 201-й российской военной базы.
Военный парад будет принимать Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РТ Эмомали Рахмон, за ходом парада будут наблюдать представители парламента, дипломатического корпуса, премьер-министр, члены правительства.
«Во второй части мероприятия запланирована церемония принятия присяги солдат-новобранцев, возложение венков более 3000 молодых людей. Молодые люди в знак уважения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла возложат венки и выразят свою преданность доблестным сынам Отечества.
«Для проведения на высоком уровне данного мероприятия готовятся министерства и хукумата Душанбе, в Парке Победы также запланированы массовые гулянья и праздничный концерт с участием столичной молодежи. Ради обеспечения безопасности участников мероприятия, посвященного Дню Победы, соответствующие органы следят за общественным порядком», - сообщает «Ховар».
«Ховар» пишет, что продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции. «Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям», - говорится в заявлении.
«Просим некоторых «друзей» сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о её агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках её действующего законодательства. В нашей республике также инициативы правительства, связанные с Днем Победы, являются своевременными и нацелены на воспитание молодежи в духе патриотизма», - говорится в заявлении таджикского госагентства.
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Nic1 час назад
Да уж... А продавать и распивать алкоголь не противоречит исламским и мазхабским ценностям?... Зачем объявили тогда, что мы - светское и демократическое государство?
Значит, Россия – «друг» выделила на эту акцию деньги, Россотрудничество, которое изготавливает фотографии участников ВОВ, тоже друзья в кавычках? Да, и ветеранов ВОВ никто не заставляет идти этим маршем! Идут всегда внуки, правнуки и просто родственники… Кто-то явно не понимает, да и не знает условий проведения акции..
Как же живых напугал-то Бессмертный полк!
12341 час назад
Позор! А государственное агенство делая заявления о неприемлемости с исламской точки зрения шествия людей чтущих ОБЩУЮ победу в ВОВ не забыло случайно, что Таджикистан это СВЕТСКОЕ, а не исламское государство?
кириллова1 час назад
Позорники, я все равно пойду в Парк Победы с моим отцом, кому там цветы будут возлагать ? очагу? Надо вот им нашим отцам и дедам поклониться, 201 - не участвуйте в этом позоре, давайте на вашей территории проведем Бессмертный полк
лукас найт1 час назад
Вот тупизм, извините за такое выражения, но куда катится эти тупые журналисты, Боже ты мой вот последствия того что берут на работу тех кто закончил универ но не когда не был в нем, да спросите этих ХОВАРЦОВ они по мойму не знают где находилось их универ, то от куда они знают про «Бессмертный полк», а что косаеться ИСЛАМА, ой да ладно вы только что поняли что вы мусульманин??????? смешно даже, да все в Тадж. мусульманы (наверно), я не знаю кто вам даль деньги чтоб это опубликовать, вы знайте что то что вы брали деньги за эту называется КОРРУПЦИЯ, а коррупция в ИСЛАМЕ это ХАРОМ дорогие мои ХОВАРЦЫ... Так что если надумайте еще раз такую писать с начало приводите порядок в своем офисе, у меня не кто не умерь в этом войне, но я обязательно там буду, на зло этих ТУПЫХ ЛЮДЕЙ ЖУРНАЛИСТОВ...
Я худею...1 час назад
как "нам" выгодно, так и живем... фотографии ветеранов один раз в год, это противоречит исламским ценностям, ходит с бородой и соблюдать сатр аурат, противоречит светскому обществу. вот и не понятно, мы вообще к кому и к чему относимся???
П.С главное чтобы и "мы" не противоречили ничему