Государственное агентство «Ховар» распространило заявление о том, что акция «Бессмертный полк» не была в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане. Согласно заявлению, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме тех, которые запланированы в Парке Победы. Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.

«В последние дни в республиканских и зарубежных СМИ публикуются различные точки зрения о том, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться. Доводим до сведения СМИ, что по поводу проведения 9 мая Дня Победы президент РТ Эмомали Рахмон месяц назад поручил ответственным лицам провести данное мероприятие на высоком политическом уровне в Парке Победы. Президентом страны утверждены план мероприятий и сценарий проведения военного парада, соответствующими органами начаты организационные работы и культурные мероприятия. Однако по поводу акции «Бессмертный полк» ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций», - говорится в заявлении НИАТ «Ховар».

По данным «Ховар», в Парке Победы приступили к репетиции военного парада. В военном параде также примут участие подразделения 201-й российской военной базы.

Военный парад будет принимать Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РТ Эмомали Рахмон, за ходом парада будут наблюдать представители парламента, дипломатического корпуса, премьер-министр, члены правительства.

«Во второй части мероприятия запланирована церемония принятия присяги солдат-новобранцев, возложение венков более 3000 молодых людей. Молодые люди в знак уважения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла возложат венки и выразят свою преданность доблестным сынам Отечества.

«Для проведения на высоком уровне данного мероприятия готовятся министерства и хукумата Душанбе, в Парке Победы также запланированы массовые гулянья и праздничный концерт с участием столичной молодежи. Ради обеспечения безопасности участников мероприятия, посвященного Дню Победы, соответствующие органы следят за общественным порядком», - сообщает «Ховар».

«Ховар» пишет, что продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции. «Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям», - говорится в заявлении.

«Просим некоторых «друзей» сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о её агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках её действующего законодательства. В нашей республике также инициативы правительства, связанные с Днем Победы, являются своевременными и нацелены на воспитание молодежи в духе патриотизма», - говорится в заявлении таджикского госагентства.

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