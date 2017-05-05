Сильные подземные толчки зафиксированы сегодня, 5 мая, в 10:09 часов по местному времени на территории Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном.

Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-восточнее Душанбе, сообщили «АП» в Геофизической службе Академии наук Таджикистана. Данная территория находится в Ляхшском районе.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе – 3-4 баллов, а в Хатлонской области – 2 балла. О возможных разрушениях и жертвах не сообщается.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического цента, магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 10 км, в эпицентре составила 5,9.

Отметим, что на этой территории 3 мая произошло землетрясение такой же магнитуды и практически такой же интенсивностью. По данным КЧС при правительстве Таджикистана, в джамоате Алга села Саргой Ляхшского района были частично повреждены 2 дома.

Накануне, 4 мая, на той же территории Ляхшского района произошли подземные толчки, сила которых в эпицентре составила 5 баллов.

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