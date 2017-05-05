Мэр Душанбе Рустам Эмомали для единовременной денежной помощи ветеранам войны, труженикам тыла, воинам-афганцам и чернобыльцам распорядился выделить из городского бюджета 719,9 тысяч сомони.
Рустам Эмомали обязал своих заместителей передать ветеранам по 1500 сомони. Герои Советского Союза, труженики тыла, инвалиды Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий или семьи погибших чернобыльцев получат по 800 сомони единовременно, сообщается на сайте Душанбинской администрации.
Как сообщил «АП» пресс-секретарь мэра Абдумаджид Хакимзода, согласно распоряжению мэра помощь в размере 1500 сомони получат 56 ветеранов ВОВ и две вдовы участника ВОВ, по 800 сомони получат 170 тружеников тыла, 114 воинов-интернационалистов, 172 чернобыльца.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил выделить ветеранам Великой отечественной войны и блокадникам финансовую помощь ко Дню победы по 3 тысячи сомони.
Помощь президента передадут ветеранам главы министерств и ведомств, областей, городов и районов, руководство правящей Народной демократической партии Таджикистана.
Кроме того, президент поручил всем органы государственной власти на местах также оказать помощь ветеранам исходя из собственных возможностей.
По данным Республиканского совета ветеранов войны и тружеников тыла, на сегодняшний день в Таджикистане проживает 448 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и пять блокадников Ленинграда.
Самому пожилому ветерану Таджикистана, Додарджону Умарову, 117 лет, он живет в Вахше. Самому молодому - Леокадии Ковтун в этом году исполнилось 90 лет, она проживает в Душанбе.
Один ветеран ВОВ из Таджикистана - Олег Соболев по приглашению правительства России примет участие в военном параде на Красной площади в Москве, который пройдет 9 мая.
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Диловар1 час назад
Интересно!!!
Простая арифметика.
1500х(55+2)=87000 сомони
800х(170+114+172)=364800 сомони
87000+364800=451800
719900-451800=268100 сомони
А куда тогда делись 268100 сомони???
камандос2 часа назад
Скудно конечно, молодой мэр за распростертой рукой и доброты в скором времени раскошелиться..