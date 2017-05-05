В среду, 4 мая, в Душанбе вернулись таджикские спортсмены - победители чемпионата Азии по пауэрлифтингу, который прошел в Казахстане.

Несмотря на то, что этот турнир проводится во второй раз, он собрал рекордное число участников. На помост в дни соревнований вышли более 300 спортсменов из 9 стран.

В качестве почетного гостя на Кубок Азии был приглашен Кирилл Сарычев, который является основателем и президентом Всемирной Федерации пауэрлифтинга без экипировки.

Таджикистан в чемпионате представили инструкторы спорткомплекса «55 Spirit» Парвиз Одинаев и Умеда Холова. Каждый из них показал лучшие результаты и завоевал золото первенства.

Это не первый успех Парвиза и Умеды за последний год. В октябре прошлого года в Екатеринбурге состоялся международное первенство силовых видов спорта — мультитурнир «Золотой Тигр-X». На этом турнире оба спортсмена заняли первые места.

Особо стоит выделить достижение Умеды Холовой. Она завоевала «золото» турнира, подняв в общей сложности 385 кг. Также золото в этом виде спорта выиграли Руслан Сиразов, Махмадсолех Салимов и Парвиз Одинаев.

Отметим, что Парвиз Одинаев был единственным спортсменом, который представил Таджикистана на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. Он обеспечил себе участие на ХIV Паралимпийских играх в квалификационном турнире в Дубае по жиму лежа, в котором занял второе место.

С победой на днях вернулся из Туркменистана и известный таджикский спортсмен Далер Тюряев, завоевавший золотую медаль в чемпионате конфедераций Азии по кикбоксингу. В настоящее время Далер также дает уроки кикбоксинга в спорткомплексе «55 Spirit». «Готовились к чемпионатам в этом же спорткомплексе. – говорит Далер. - Конечно же довольны результатом, так как наши победы приносят радость родным, друзьям, всем тем, кто нас любит и поддерживает».