Раз в неделю «Азия-Плюс» публикует по одному видео со всех четырех районов города Душанбе. Мы не претендуем на глубокий анализ ситуации, мы лишь показываем локальные проблемы, то, что первым бросается в глаза.
В январе после назначения новых руководителей столичных районов мы попросили их рассказать о ближайших планах на своих должностях, проблемах, волнующих столичных жителей, и путях их решения. Но они отказались. Тогда мы решили сами выйти в город.
И в этот раз мы посетили район Фирдавси. По нашему субъективному мнению, он оказался гораздо грязнее предыдущих двух. Кроме того, именно здесь мы особо заметили, как ездят наши автовладельцы там, где нет камер. Просто. По тротуарам. Ну и самое любимое дело хозяек спальных районов – стирка ковров. Сезон уж наступил…
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дима пак3 часа назад
Так и есть... самый грязный район...
GANJAL JANGAL4 часа назад
Все хотят чистоты все хотят красоты но ни кто не хочет за это платить и следить за чистотой надо вместе всем стараться следить и учить детей с раннего возраста не сорить и не ломать а построить что то и делать что то.
Чиновник4 часа назад
"как ездят наши автовладельцы там, где нет камер" - гордый арийский народ веками приученный к кнуту и пинкам не будет добровольно добропорядочным, западло аднака.
Бытует мнение что в начале втрого тысячелетия в городах европы было нормой выливать помои/фекалии приямо из окна, поскольку канализации и мусоропорводов попросту не было. Походу, развитие новодушанбинцев застряло на уровне того периода; вот и делайте выводы через сколько столетий сюда придёт цивилизация. Хотя вот нестыковочка - сейчас мало у кого в городе нет отведенных мест для мусора и канализации. Катаются на лексусах бравируя айфонами - а в глолве средневековье и вера в бородатого дядю на небесах, ну чем не архивеликий народ? Есть чем самодовольно гордиться :)))
Евро5 часов назад
Оохх уж эта мойка ковров! Ковры стирают чаще чем свои носки наверное. Стирают прямо у входа в подъезд. Ни пройти ни зайти. Женщины с наглым взглядом на корточках стирают целый день. Как с этим бороться? И это будет продолжаться до ноября.