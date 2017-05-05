Основатель Amazon Джефф Безос продал миллион принадлежащих ему акций интернет-компании, выручив за них около одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обнародованные биржевым регулятором данные.

Акции были проданы 2 — 4 мая по цене от 935 до 950 долларов за одну ценную бумагу. У Безоса остается еще 79,9 миллиона акций Amazon (17 процентов компании). С конца 2015 года его пакет акций сократился чуть более чем на 3 миллиона штук.

Безос, напоминает Bloomberg, ранее объявил о планах диверсифицировать свои активы. Агентство предполагает, что продажа части акций Amazon — часть реализации этого плана.

Bloomberg также обращает внимание на тот факт, что Безос в апреле оценил ежегодные вложения в созданную им космическую компанию Blue Origin в один миллиард долларов.

Джефф Безос занимает третье место в списке самых богатых бизнесменов по версии Forbes. В рейтинге 2017 года издание оценило его состояние в 72,8 миллиарда долларов.

Компания Blue Origin была основана Безосом в начале 2000-х годов. Первые испытательные запуски своих ракет Blue Origin провела в 2015 году.

Первоначально предполагалось, что Blue Origin сосредоточится на суборбитальных полетах, однако затем компания решила заняться еще и запуском спутников. В марте было объявлено, что Blue Origin заключила первый контракт на запуск на орбиту космического аппарата.