Министерство государственной безопасности КНДР объявило о раскрытии плана покушения на лидера страны Ким Чен Ына, которое готовило ЦРУ при участии Южной Кореи. Заявление министерства распространило северокорейское государственное информагентство ЦТАК, сообщает Би-Би-Си.

На территорию КНДР, говорится в заявлении, проникла «группа террористов», в задачу которой входило покушение на Ким Чен Ына.

Лидера Северной Кореи, утверждает министерство госбезопасности, планировали отравить «биохимическим веществами, включающими в себя радиоактивные вещества и нанояды» во время одного из публичных мероприятий в Пхеньяне.

Применение этих отравляющих веществ, цитирует The Guardian сообщение ЦТАК, не требует непосредственного контакта с жертвой. Результат отравления должен был проявиться в течение полугода — года.

Террористы, заявило министерство госбезопасности, были обнаружены и «безжалостно уничтожены».

В сообщении ЦТАК подчеркивается, что раскрытый план покушения на Ким Чен Ына может расцениваться «как объявление войны».

Северная Корея в весной 2017 года резко активизировала ракетные испытания, проводить которые ей запрещает резолюция ООН, а также провела масштабные учения. Также была зафиксирована активность на ядерном полигоне, что позволило аналитикам предположить, что КНДР готовит новые испытания ядерной бомбы.

В феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен старший сводный брат Ким Чен Ына — Ким Чен Нам. На голову родственника лидера Севернйо Кореи был наброшен платок с отравляющим веществом. Малайзия обвинила в его убийстве северокорейские спецслужбы.