АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 МАЯ 2017 ГОДА

- 6 мая в «Кохи Вахдат» продолжит работу выставка-продажа товаров и услуг в рамках проекта «Любимая марка Таджикистана - 2017». Вход с 10:00 до 18:00 свободный. Вечером в отеле «Хаятт Ридженси Душанбе» состоится церемония награждения победителей конкурса «Любимая марка Таджикистана-2017».

- 6 мая состоится Республиканская выставка раритетных и эксклюзивных автомобилей и мотоциклов Таджикистана "Авто Ретро Душанбе".

- 6 мая мотоклуб «Ирбис» при поддержке хукумата города Душанбе и партнеров приглашает всех любителей мотодвижения на ежегодное «Открытие Мотосезона 2017» в Таджикистане. Мероприятие состоится в аквапарке «Дельфин». Начало в 15:00.

- 6 мая столичный ЦСКА «Памир» проведет домашний матч против турсунзадевского «Регар-ТадАЗа». В воскресенье, 7 мая, на стадионе «Пахтакор» в Курган-Тюбе местный «Вахш» примет фархорский «Хосилот».

- 8 мая команда мотоциклистов Таджикистана, состоящей из шести участников, в том числе одна женщина и тележурналист ТВ «ВарзишHD»,при поддержке Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, МИД Республики Таджикистан, Посольства США в Таджикистане планирует совершить международный мотопробег «Мы таджики 3. Путь на запад» по Соединенным Штатам Америки.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 МАЯ

2009 - Президент РТ подписал указ об образовании в Душанбе филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 МАЯ

День радио, праздник работников всех отраслей связи.

1960 – Принят закон СССР о постепенной отмене налога с заработной платы.

1960 – Принят закон СССР о введении 7–часового рабочего дня.

1992 – Формирование Коалиционного Правительства национального согласия

2010- В Кулябе и прилегающих районах произошло наводнение, в результате чего погибло 45 человек, около 4,5 тыс. людей остались без крова;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 МАЯ

1898 - Родился государственный деятель Мунаввар Шогадаев.

1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.

1940 – Родился художник Вафо Назаров.

1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.

1950 – Родился художник Комил Ёдгоров.

1956 – Родился певец Мурод Эшонкулов.

1965 – Родился доктор медицинских наук Мухиддин Табаров.

1981 – Родился спортсмен Шерали Мамадалиев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 МАЯ

1929 – Родился актер, режиссер театра, заслуженный деятель Таджикистана Алиризо Рахмонкулов.

1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.

1948 – Родился певец оперы, народный деятель Таджикистана Адхам Холиков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, мгла. Ветер западный 2-7, при грозе в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди (выше 3000м снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди (ночью выше 3000 м снег), местами по ЗГБАО сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 18-20 тепла.