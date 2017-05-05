АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 МАЯ 2017 ГОДА

- Министерство Культуры Республики Таджикистан и Государственный Русский драматический театр им. Вл. Маяковского приглашают на спектакль "А зори здесь тихие...", посвященный Дню Великой Победы. Начало в 17.30. Спектакль состоится на сцене Государственного Таджикского Академического театра им. А. Лохути.

- Команда мотоциклистов Таджикистана, состоящей из шести участников, в том числе одна женщина и тележурналист ТВ «ВарзишHD», при поддержке Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан, МИД Республики Таджикистан, Посольства США в Таджикистане совершит международный мотопробег «Мы таджики 3. Путь на запад» по Соединенным Штатам Америки.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 МАЯ

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

1945 - В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан Акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне.

1967 - В Москве у Кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 МАЯ

1912-1943 – Родился Герои Советского Союза Саидкул Турдиев.

1916-1998 – Родился литературовед, доктор филологических наук Амирбек Абибов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди (ночью выше 3000 м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 18-20 тепла.