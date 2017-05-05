Выдающемуся деятелю культуры и искусства Таджикистана, профессору, Народному артисту СССР, Народному артисту республики, Кавалеру ордена «Звезда Президента» Хошиму Гадоеву 10 мая этого года исполняется 80 лет. Представляем серию материалов о его творческом пути в искусстве, мнения критиков о сыгранных им ролях в театре и кино, а также лучшие мысли, которые он изложил в своих книгах.

Люди старшего возраста имели возможность насладиться игрой Гадоева на сцене различных театров. А в кинематографе никогда не исчезнет и не забудется его легендарный Сухроб из киноэпопеи Бориса Кимягарова «Рустам и Сухроб». Этот фильм был популярным в советские времена, и остался не менее известным и в настоящее время, когда уже подросло новое поколение таджикистанцев, и не только их.

На фестивалях культуры и искусства, как визитная карточка нашей страны, до сих пор демонстрируют фильм «Рустам и Сухроб», который в 1972 году занял первое место среди фильмов союзных республик на кинофестивале в Тбилиси.

Хошим Гадоев в роли Сухроба в фильме "РУстам и Сухроб", киностудия "Таджикфильм", 1071 год

Вот уже почти полвека фильм, переведённый на разные языки, не сходит с экранов во многих странах мира и с удовольствием принимается зрителями всех возрастов.

«Смотрела кино раз 30, если не больше, и не пресытилась. Рядом с «Сухробом» Хошима Гадоева блекнут такие яркие звёзды планеты как Жан Маре, Бельмондо, Ален Делон… Посмотрите в лицо Сухроба: нет в мире высшего совершенства форм! Вот настоящий супермужчина Хошим – Сухроб!» (Ирина ЭЛИЯШЕВА, Чехия)

Сухроб стал также визитной карточкой для самого Хошима Гадоева, хотя сыгранных ролей в кино у него наберется около полусотни, причем, все эти роли не эпизодические. Своим любимым зрителям Хошим Гадо показывает не только королей и шахов, беков и великих учёных, легендарных воинов и революционеров, но и простых людей и тружеников.

«Хошим Гадоев – это феномен исторических ролей в советской и мировой кинематографии, обладающий божественным даром. Многие знают шедевр азербайджанского кино «Свет погасших костров», который каждый год по 5-6 раз показывают по телевидению. Божественный облик Хошима Гадоева, исполнителя главной роли Газан-хана, знаком вот уже третьему поколению азербайджанцев. За это я кланяюсь ему в ноги, целую руки…Благодаря образу Газан-хана, он будет жить в Азербайджане вечно, и это настоящее счастье для настоящего актёра, каким является Хошим Гадоев …» (Эльхан Исмаилов, Азербайджан)

Он снимался на киностудиях «Таджикфильм», «Мосфильм», «Беларусьфильм», «Азербайджанфильм», «Узбекфильм», а также на киностудии Марокко.

В телевизионных фильмах он сыграл много ролей, но особенно запоминающимися были роли Курбанбаши в сериале «Четверо из Чорсанга» и охотника в «Последней охоте».

Хошим Гадоев в фильме "Четверо из Чорсанга" (1972) Викимедия

Хошим Гадоев – первый таджикский актёр, который снимался за границей. Семь ролей он создал в фильмах киностудии «Узбекфильм», например, роль Абдулатифа в фильме «Звезда Улугбека», роль Туркана в «На тропинке границы», одну из главных ролей в фильме «Битва трёх королей» - полководца Агат Мара в совместной работе Узбекфильма с киностудией Марокко, где снимался с известными актерами США, Италии, Испании, России.

«Я счастлив, что судьба свела и познакомила меня с Хошимом Гадоевым – человеком и мастером» (Говия БЕНДИДУШ, алжирский режиссёр)

Хошим Гадоев в фильме "Звезда Улугбека"

Три главные роли он исполнил в азербайджанских фильмах («Свет погасших костров», «Здесь тебя не встретит рай», «Рыцари Чёрного озера»), и одну главную роль на «Беларусьфильме».

Азербайджанские зрители были настолько впечатлены исполнением ролей в их фильмах, что в благодарность назвали именем Хошима Гадоева родник недалеко от Баку.

«Я был Гагариным в искусстве. Я мечтал быть маленьким солнышком для людей. И сжигал себя, не пощадив здоровья, не жалея ни ног, ни рук. И в театре, и в фильмах я работал на износ. Мечами ломали мои пальцы, стрелой попали в бровь в фильме «Рустам и Сухроб», а потом ее зашивали, а пальцы гипсовали», - вспоминает актер.

Он также вспоминает, что на съемках фильма «Беглец» его ноги были в крови, так как на месте съёмок были острые камни, а ему надо было показать образ бедняка Сафара с босыми ногами, и при каждом новом дубле он прыгал с лошади на землю, и каждый раз его босые ноги были изранены, из них шла кровь, а зеваки на съемках видели это и между собой говорили: «Посмотри, у него идёт настоящая кровь!».

«И после съёмок они проверяли место, где я проделывал каскадерские трюки, и воочию убеждались, что это моя настоящая кровь... Помню, как после этой съёмки, режиссёр Борис Долинов поблагодарил меня: «Вначале не хотел вас брать на эту роль, но я рад, что вы своим упорством меня победили». Помню, как после этих съемок меня отвезли в душанбинскую больницу и зашили раны на ногах, - вспоминает Хошим Гадоев.

Хошим Гадоев в фильме "Здесь проходит граница", 1971 год

Во многих фильмах и спектаклях, ему приходилось получать раны, ушибы и какие-то увечья, но он снова возвращался в строй, как преданный солдат, который исполняет свой долг, служа народу. И никогда не думал о себе, о своем здоровье.

«Я и по сей день не имею никакой роскоши, ни машины, ни даже «Запорожца», ни говоря и о велосипеде», - говорит актер.

Еще он вспоминает, что в конце 80-х, в министерство культуры пришла телеграмма от испанского продюсера с приглашением Гадоева на съёмки нового фильма. Об этом сообщил ему тогдашний заместитель министра культуры Толиб Шахиди, и сказал, что телеграмму отправили в театр. А в театре «искали актера и не нашли»…

Хошим Гадоев в фильме "Первая любовь Насреддина", 1977 год

Когда Гадоев исполнял роль Агат Мара в советско-марроканском фильме «Битва трёх королей», знатоки кино восхищались им: «Посмотрите на его руки, у него даже пальцы играют!».

Не всегда Хошим Гадоев играл легендарных царей и богатырей, было время, когда он, будучи ещё молодым актёром, играл в пьесе «Орзу» бессловесную роль, но он так тщательно гримировался, так выразительно играл, что весь спектакль держался на этом бессловесном образе. А зрители меж собой спорили, кто же сыграл эту роль?

Хошим Гадоев Sputnik Таджикистан

Хошим Гадоев не похож ни на кого, он - народный, значит - свой, и между тем, считает, что он - ничей, один такой, единственный.