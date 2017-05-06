Португальская любительская футбольная команда «Канелас 2010» (Canelas 2010) получила шанс попасть в третий дивизион национального чемпионата благодаря серии технических побед: соперники просто отказываются выходить против нее на поле. В 2016 году о клубе писали мировые СМИ, называя его «самой жестокой командой в истории», а в начале мая 2017-го одного из игроков дисквалифицировали на четыре года за удар коленом в лицо арбитра. О ситуации вокруг клуба 4 мая подробно написала газета The New York Times, отмечает Медуза.

«Канелас 2010» играет в Элитном дивизионе футбольной ассоциации округа Порту — вместе с 19 другими региональными лигами он составляет четвертый уровень в системе футбольных турниров Португалии. В этом году по итогам группового этапа «Канелас 2010» занял первое место в дивизионе с большим отрывом, выиграв 24 матча из 26. Благодаря этому клуб прошел в следующий круг турнира, победа в котором позволяет попасть в более серьезный третий дивизион.

Из 24 побед 16 были техническими — команде присуждали победу со счетом 3:0, поскольку соперники просто не появлялись на поле. Первая серия технических побед началась в октябре и продолжалась десять матчей. В январе «Канелас 2010» сыграл одну игру дома c клубом «Кандал» и проиграл; после этого соперники еще шесть раз пропускали игры.

В декабре, когда сезон был в самом разгаре, ситуация с «Канелас 2010» привлекла внимание мировых СМИ. В интернете получили популярность ролики, на которых игроки клуба бьют ногами соперников.

Футболисты и арбитры, которым довелось встретиться на поле с «Канелас 2010», рассказывают на условиях анонимности об угрозах со стороны игроков в духе «мы знаем, где живет твоя семья», пишет The New York Times. На матчах команды отказываются работать местные арбитры — вместо них туда направляют арбитров, работающих на профессиональном уровне. Осенью 2016 года руководители других команд провели нескольких секретных встреч, по итогам которых почти все согласились бойкотировать игры с «Канелас 2010».

Их не остановило и обещание лиги штрафовать клубы на 750 евро за каждый пропуск. Президент команды «Грижо» Мануэль Гомиш объяснил, что игроки «Канелас 2010» запугивают соперников и судей годами, и поэтому клубы наконец «решили что-то предпринять».

В «Канелас 2010» играют фанаты «Порту», одного из главных португальских клубов. Они состоят в группировке «Супер драконы» (Super Dragões), которую The New York Times называет наиболее грозной среди ультрас «Порту». Возглавляет команду Фернанду Мадурейра — лидер «Драконов», известный под прозвищем Обезьяна (Macaco).

"Самая жестокая команда в истории футбола" после матча Daniel Rodrigues for The New York Times

В апреле 2017 года журналист The New York Times встретился с Мадурейрой на стадионе в Порту; он описывает его как располагающего к себе мужчину в куртке из состаренной кожи, узких джинсах и с бриллиантовой серьгой, с которым хотят сфотографироваться местные мальчишки.

Сам он в молодости играл в футбол профессионально и был, по собственным словам, «средним игроком»; окончив карьеру, он решил посвятить себя фанатскому движению, на которое теперь тратит все свое время. В 2012 году он и другие ультрас решили, что сами хотят играть, и основали команду «Канелас 2010».

По словам Мадурейры, среди «Супер Драконов», как и в обществе в целом, есть как «хорошие люди», так и «наркоторговцы и убийцы». Он отмечает, что ультрас играли в «Канелас 2010» с самого начала, однако бойкотировать команду начали лишь в этом сезоне, который она начала с шести побед в семи матчах. Кампанию против своего клуба он связывает с финансовыми интересами соперников, а внимание СМИ — тем, что в команде играют ультрас из «Супер Драконов».

Претензии в особой жестокости капитан отвергает. «Мы не жестокая команда. Мы играем, как все: не хотим проиграть, бежим, боремся за мяч, отдаем все на поле», — говорит он. Распространяемые в интернете видео, по словам Мадурейры, были сняты на «одной игре два года назад».

Сейчас «Канелас 2010» играет в группе из шести команд, которые претендуют на победу в лиге. Мадурейра подчеркивает, что в этом розыгрыше футболисты получили мало предупреждений — всего несколько желтых карточек и одну красную.

Игрок, получивший красную карточку — это Марку Гонсалвеш. Он был удален с поля (а позже изгнан из клуба и дисквалифицирован на четыре года и пять месяцев) за то, что ударил арбитра коленом в лицо.

В группе «Канелас 2010» идут на третьем месте, выиграв три матча из шести и один сыграв вничью (здесь можно посмотреть подборку моментов с последней игры). Победитель турнира станет известен в июне.