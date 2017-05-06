Перед визитом Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Вашингтон активизировал работу по подготовке многомиллиардных контрактов о поставке оружия в эту страну, сообщают СМИ со ссылкой на Reuters.

В числе вооружений, на поставку которых Эр-Рияду рассчитывает Вашингтон, значатся системы управления войсками, боевые машины пехоты M2 Bradley и самоходные артиллерийские установки М109. Кроме того, королевство может получить несколько батарей системы противоракетной обороны THAAD, элементы которой уже развернуты в Южной Корее, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, также речь может зайти о поставке в Саудовскую Аравию четырех боевых кораблей, продажа которых была одобрена Госдепом в 2015 году. Стоимость этой сделки оценивается в $11,5 млрд.

Кроме того Эр-Рияд, возможно, закупит у компании комплексы программного обеспечения C2BMC для контроля и управления боевыми действиями, а также для спутников.

Велика вероятность покупки Саудовской Аравией у США многоцелевых боевых кораблей. Сделка на 11,5 миллиарда долларов была согласована Госдепартаментом еще в 2015 году и, как отмечается, может стать первым за несколько десятилетий случаем продажи американских военных судов другим странам.

Кроме того, ведутся переговоры о поставках Эр-Рияду бомб Paveway с лазерным наведением, производства компании Raytheon, и бронебойных боеприпасов. Предыдущая администрация Барака Обамы отложила заключение контракта об их продаже Эр-Рияду из-за опасений, что оно может использоваться против мирного населения в Йемене, где Эр-Рияд ведет военную операцию.

Reuters отмечает, что экспорт американского оружия контролирует Конгресс США с той целью, чтобы другой союзник США на Ближнем Востоке - Израиль - мог сохранить военное преимущество над своими соседями.

Ранее, в конце марта, стало известно, что администрация Трампа намерена продать Бахрейну партию истребителей F-16 на сумму около $5 млрд. Эта сделка до того была заблокирована из-за опасений о состоянии прав человека в этой ближневосточной стране.



Визит в Саудовскую Аравию станет первой зарубежной поездкой Дональда Трампа после избрания на пост президента. Она намечена на конец мая.