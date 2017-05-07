В честь Года молодежи мотоклуб «Ирбис» при поддержке хукумата города Душанбе и партнеров провел праздничное шоу – открытие нового мотосезона.

Открытие нового сезона началось мотопробегом, стартовавшим с площади перед столичным «Наврузгохом».

Оттуда колонна, состоящая из десятков мотоциклов, в сопровождении патрульных машин ГАИ проехала по Душанбе. С проспекта Хафиза Шерози мотоциклисты с флагами Таджикистана пронеслись по улице Карамова, а затем - по проспекту Рудаки.

После мотопробега в честь Года молодежи организатор мероприятия, мотоклуб «Ирбис» пригласил всех любителей мотодвижения на ежегодное «Открытие Мотосезона – 2017» в аквапарк «Дельфин».

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Здесь участников ждало большое количество конкурсов и подарков: бесплатные аттракционы, напитки, конкурсы для детей и взрослых на знание мотосленгов, на лучший рисунок о мотоциклах, а также fire-show, ценные призы от партнеров мероприятия, живой звук и песни в исполнении группы Allice in Jeans, и другие увлекательные шоу-программы.

Ну а кульминацией праздничного мероприятия был розыгрыш нового мотоцикла.

В мероприятии приняли участие не только таджикские байкеры и любители мотоспорта, но и гости столицы, прибывшие на открытие сезона на своих «железных конях».

"Я приехал в Душанбе из Ташкента, - рассказывает участник мотопробега Сергей Тен. - Мотоклуб «Ирбис» приготовил отличную программу. Колонна проехала по всему городу! Это здорово. Отдельно спасибо столичной мэрии. Праздник удался на славу, были конкурсы, призы победителям. Я участвовал в розыгрыше лотереи, где главный приз – мотоцикл. Не выиграл, но ничуть не расстроен. Ведь это хороший пример для молодежи. Отдельное спасибо организатору и моему другу Фарходу Калонову и его супруге Сано Калоновой, Форису Нурмухамедову. Спасибо за теплый приём друзья таджикистанцы! Я вас люблю!"

Спонсорами мероприятия выступили: Bundes Bar, China Thousern, Hookahplace Tajikistan.

Партнерами открытия мотосезона были: X-Fit, Anit Travel, Sheraton Dushanbe, Faberlic, Abdullo Media, Motul, DeltaCard, Kayhon, Elite Design, Imruz Group.

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