Политик Алексей Навальный улетел в Испанию. По информации неназванных источников «Московского комсомольца», он вылетел в Барселону 7 мая. Издание Life опубликовало фото Навального в самолете.

Сам Навальный пока никак не прокомментировал эти сообщения. Начальник его предвыборного штаба Леонид Волков на вопрос «Медузы» о том, улетел ли Навальный из страны, ответил «не знаю».

Неназванные источники «Московского комсомольца» также заявили, что для получения загранпаспорта Навальный обращался в Кремль. Представитель президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать это сказал, что Кремль выдачей загранпаспортов не занимается.

Ранее Навальный заявлял, что для лечения глаза, который был поврежден во время нападения 27 апреля, ему нужно обратиться в зарубежную клинику. 4 мая ФМС впервые за пять лет согласилась выдать ему загранпаспорт.

При этом во ФСИН адвокатов Навального предупредили, что осужденным нельзя покидать Россию.