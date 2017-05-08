МВД Таджикистана опубликовало на своем сайте список студентов вузов, нарушивших правила  дорожного движения за последние четыре месяца. Все они, как утверждает ведомство, приезжали на занятия на собственных автомобилях.

12:05 16 февраля

Эмомали Рахмон: Лихачи на дорогах - дети чиновников и бизнесменов

Как отмечается на сайте МВД, студенты, находясь за рулем, в основном превышали скорость движения авто, разговаривали по телефону во время управления автомобилем и управляли авто без водительских прав. Указаны и другие нарушения ПДД.

В списке отмечены полные данные нарушителей: ФИО, место учебы, место жительства. 

Согласно списку, большинство нарушителей – студенты юридического факультета Таджикского национального университета.

Скрин страницы с сайта МВД

Список студентов-нарушителей был опубликован министерством сразу после того, как президент Эмомали Рахмон указал усилить дисциплинарную ответственность среди родителей и их детей.

Так, выступая 27 апреля на заседании правительства страны, президент выразил озабоченность ходом соблюдения Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», особенно государственными служащими.

Президент тогда отметил, что в большинстве случаев нарушителями норм закона являются должностные лица, члены правительства, депутаты Маджлиси намояндагон, государственные служащие, а также их дети и близкие родственники, которые самовольно проводят пышные торжества, не соблюдают правил дорожного движения, позволяют своим детям приезжать в учебные заведения на дорогих автомобилях, сообщала пресс-служба таджикского лидера.

Эмомали Рахмон тогда дал строгое указание обеспечить обязательное соблюдение требований действующего законодательства страны, урегулировать и привести в соответствие с требованиями закона проведение любых народных и национальных торжеств и мероприятий, обязательно соблюдать правила дорожного движения,  особенно должностными лицами, а также усилить дисциплинарную ответственность и показатели административных штрафов в отношении правонарушителей, родителей и их детей.

Было подчеркнуто, что отныне в случае повторного правонарушения членами правительства, депутатами нижней палаты парламента, членами верхней палаты, председателями областей, городов и районов, их детьми и близкими родственниками последует наказание вплоть до освобождения от государственной службы  и отчисления из вузов.