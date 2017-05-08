Выдающемуся деятелю культуры и искусства Таджикистана, профессору, Народному артисту СССР, Народному артисту республики, Кавалеру ордена «Звезда Президента» Хошиму Гадоеву 10 мая этого года исполняется 80 лет. Представляем серию материалов о его творческом пути в искусстве, мнения критиков о сыгранных им ролях в театре и кино, а также лучшие мысли, которые он изложил в своих книгах.

Творчество Хошима Гадоева не ограничивается только сценическим искусством и кинематографией. Он получил известность и как писатель. Его рассказы и притчи печатаются в периодической печати республики с 1995 года в еженедельниках «Чархи Гардун», «Дайджест пресс», «Азия-Плюс», «СССР», «Озодагон» и других изданиях. За это же время издано рекордное количество его книг - целых 100 томов!

Его книги - это своеобразные воспоминания и философские размышления о себе, об искусстве, о великих актёрах и исторических личностях, о создании таких ярких ролей как Эдип, Гамлет, Сухроб, Хлестаков, и каждому из них посвящён отдельный том. В своих книгах Гадоев делится со своими бывшими зрителями и почитателями, с представителями молодого поколения таджикистанцев своим жизненным опытом, удачами и неудачами, пытается передать своим современникам и потомкам всё, что знает сам, а это не укладывается в десяток томов. Молодым людям, решившим посвятить свою жизнь искусству, в своих книгах он дает советы высшего мастерства о работе в театре, кино и вообще в жизни.

Сам актер считает, что его произведения, из-за такого большого количества, достойны попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

По его мнению, такое количества книг не написал ни один писатель республик постсоветского пространства. Темы его книг не ограничены ни территориальными, ни временными масштабами. Его книгам присуще как философское направление, так и исторически познавательное.

«Мои книги – это готовые пьесы. По ним можно ставить спектакли или снимать фильмы», - говорит Гадоев.

Хошим Гадоев – актер театра и кино, режиссер, писатель, преподаватель, профессор, имеющий твёрдую гражданскую позицию, чувство ответственности перед народом, перед искусством.

Каждая из его ролей и работ была исполнена с наивысшей самоотдачей и заслуживает достойнейшей оценки. Поэтому ступенька за ступенькой, за свой более чем 55-летний титанический труд в театре и кино Хошим Гадоев получил такие звания и награды как Заслуженный артист Таджикской СР, Народный артист Таджикской ССР, Народный артист СССР, Лауреат премии им. Рудаки, Лауреат Госпремии СССР, Лауреат премии им. Анахиты, Отличник министерства культуры СССР, профессор театрального искусства СССР, множество почётных грамот. За заслуги перед Родиной он также получил наивысшую награду Таджикистана и стал кавалером ордена «Звезда Президента».

В 2016 году ему присвоено звание Почётный доктор наук Российско-Таджикского (Славянского) университета.

«Передо мной были две дороги. Одна - проторена, все стараются идти по ней. Другая дорога - неизведанная. Ищущий художник-новатор не пойдёт по проторенной дороге, по утоптанному пути, он выберет новый путь. Он будет идти к вершине своей цели или же погибнет в пути. Я много думал об искусстве, но пришёл к такому выводу: есть цветок настоящий, а есть искусственный. Что зрителю больше понравится: настоящее или искусственное?», - задается вопросом писатель в одной из своих книг.

«Бывает и такое, что из 1000 тонн руды по кусочкам промывают и собирают золото, а бывает, встречается в природе золото - самородок. Так что вы, дорогие читатели должны понимать, что если в вашем веку появился или появится самородок – талант, будьте добры, беречь его, чтобы он вам приносил пользу и осветил вам путь в этой трудной нелёгкой жизни, ведь не каждому суждено дойти до цели. А он, самородок, в 100 или 1000 лет – один! Самородки редки, но они своим сердцем вас греют и указывают путь своим светом...», - пишет Хошим Гадоев в другом месте, рассуждая о своем предназначении в жизни.

«Моя жизнь, каждая моя роль была: «быть или не быть». Каждая постановка – «быть или не быть», умирала и оживала каждый день, каждый час, каждый вдох мой – «быть или не быть». Мне говорят, что я - великий гений. Нет, я не гений, я - труженик! За пять лет учёбы вы не овладеете искусством актёра, оно требует всей жизни. У одного великого актёра спросили: «Как вы это делаете, что у вас так здорово получаются ваши образы»? Он ответил: «Я просто вижу то, что говорю». За 55 лет, что я был на сцене, сыграл более ста ролей в театре, кино и на телевидении, создавая образы, но по сей день я не могу до конца понять эту загадочную актёрскую профессию и всегда ищу в ней что-то новое, неизведанное. Мне 80 лет, но я продолжаю учиться день и ночь, ночь и день…», - считает актер.

По его мнению, театр был и остаётся зеркалом души народа, и он более 55 лет творит во имя того, чтобы это зеркало отражало состояние души человека.

Прошли годы творческого взлета этого незаурядного мастера сцены. Сейчас этот убелённый сединой высокий и статный человек, которого время не состарило, но придало ему новый облик мудрости и одновременно некой наивности, присущей маленькому ребенку, верящему в справедливость и в истину.

Хошим Гадоев с некоторой грустью и сожалением говорит о себе в стихах:

Прошли все годы творчества мои,

Когда я в роли Гамлета блистал,

И мой Эдип ушёл давно в свой век,

Мой новый Хлестаков всех удивлял.

Блистательный Сухроб навек запечатлен в кино,

А о не рожденном Спартаке мечтать я перестал…

Доволен ли своим я пройденным путём?

Конечно, да! И вместе с тем, конечно – нет!

Да, потому что сотни образов создал.

Нет, потому что с образами жизнь моя ушла,

А я, Хошим Гадо, остался на плаву один,

Как рыба на песке, как дерево, отдав плоды,

Не просят, чтобы жить, глоток воды.

Но сколько мной не сыграно ролей?!

Не создан мой Сократ, не создан и Спартак,

Остался не рождённым мною Юлий Цезарь…

Отелло, Король Лир, Ричард третий…

Их зрители мои не увидали…

Причина? Причина здесь проста – не дали!…

А сколько ещё шедевров мог бы создать и показать нам такой выдающийся актёр и режиссёр?

О своей писательской деятельности сам Хошим Гадо говорит очень скромно:

«Дорогой мой читатель, в своих книгах я просто беседую с тобой о том, что меня волнует, а иногда даже терзает душу и желает выйти наружу. Я изливаю тебе, мой читатель, как самому близкому человеку, которого у меня нет, свои мысли, сомнения, свою боль. А ты читай, возможно, в моих аллегориях ты увидишь кого-то знакомого или даже самого себя, возможно, мои книги тебя чему-то научат и будут полезны в жизни…»

Эти слова более чем лаконично дают пояснение о новом творчестве этого человека с неудержимой энергией фанатичного труженика, категоричного новатора, всегда стремящегося вперёд, к новому, неизведанному…

«Ты - загадка! Ты - тайна небесная!

А душа твоя – море безбрежное, отражённая в зеркале мира.

В ней «Сухроб» стал бессмертьем Хошима.

Ты – живая легенда народа, золотая от Бога – порода.

Дар небес, воплощённый тобою, предначертан самою судьбою…

О, Хошим! Я кричу тебе: «Браво»!

На века ты - таджикская слава!»

Ваши книги прекрасны, как и Ваши образы в кино и на сцене. Пишите и радуйте своих читателей! Ваши книги – это призыв к человечеству, к добру, справедливости и красоте. Они благородны в полном смысле этого слова» (Ольга Фатыхова, филолог, поэтесса, Азербайджан)