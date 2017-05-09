Вкладчики ликвидируемых «Фононбанка» и «Таджпромбанка» обеспокоены медленными темпами и порядком возвращения их вкладов. Они просят власти поспособствовать ускорению процесса, считая, что и так уже многое потеряли.

Встреча во дворе

Группа вкладчиков находящегося на стадии ликвидации «Фононбанка» собралась в минувшую субботу у головного здания Национального банка Таджикистана. Они требовали встречу с руководством регулятора, чтобы донести свою озабоченность относительно темпов и порядка возвращения им денег.

Руководство НБТ не стало встречаться с попавшими в затруднительное положение людьми, которые, кстати, попали в такую ситуацию только из-за того, что в свое время взяли и поверили банковской системе республики.

К собиравшимся вышел директор департамента банковского надзора НБТ Нурмухаммад Шарипов, который провел с ними короткую беседу прямо во дворе банке. На предложение вкладчиков по поводу встречи в одном из помещений Нацбанка он отказал, объяснив это отсутствием на тот момент пустых помещений.

Блиц-ответы от НБТ

Вкладчики «Фононбанка» в первую очередь требуют вернуть находящиеся в НБТ обязательные резервы ликвидируемого банка. Они предлагают погасить задолженности перед физическими вкладчиками именно за счет удерживаемых регулятором средствами банка. Представитель НБТ, призывая вкладчиков к терпению, коротко ответил, что руководство регулятора получило соответствующий запрос от специального администратора «Фононбанка», и сейчас рассматривает его.

Кроме того, собравшиеся затронули вопрос, связанный с очередностью погашения задолженностей «Фононбанка» перед кредиторами. Дело в том, что данный вопрос трактуется таджикскими законами по-разному, то есть в законодательстве, по мнению вкладчиков, существуют определенные противоречия. В законе «О ликвидации кредитных организаций» говорится, что за счет активов неплатежеспособного банка в первую очередь обслуживаются судебные издержки. Далее погашаются задолженности по заработной плате бывших сотрудников банка, а также оплачиваются зарплаты ликвидационного персонала. Следующими в очереди стоят Минфин и Нацбанк. И только после них смогут забрать свои средства физические лица. В Гражданском кодексе Таджикистана говорится, что неплатежеспособный банк обязан в первую очередь расплатиться с физическими вкладчиками.

Представитель НБТ отметил, что этот вопрос будет решаться судебными органами. Он подчеркнул, что суд может в соответствии с Кодексом отдать приоритет физическим лицам или же наоборот руководствоваться пунктами закона «О ликвидации кредитных организаций». Внесение парламентом поправок в законодательство в целях устранения существующих противоречий Шарипов не считает необходимым, так как, по его мнению, возникает лишь один «спорный момент», который можно в полной мере урегулировать посредством одного судебного решения.

Многие вкладчики имеют в «Фононбанке» депозитные счета в иностранной валюте. Обратно свои средства они получат в таджикской валюте. В связи с этим они хотят уточнить по какому курсу с ними будут расплатиться.

Шарипов с характерной ему лаконичностью ответил, что данный вопрос тоже будет решаться судом, так как урегулирование подобной ситуации не предусмотрено действующим законодательством.

По его словам, в настоящее время назначенный судом специальный администратор «Фононбанка» разрабатывает порядок погашения задолженностей банка перед кредиторами. Подготавливаемый порядок должен быть предоставлен суду, который и будет решать поставленные вопросы.

Все озвученные вопросы также были отражены петиции вкладчиков «Фононбанка» на имя председателя НБТ. В регуляторе обещают ответить на них в течении 10 дней.

Получили чуть-чуть, теперь ждите

Впрочем, на письмо с практически аналогичным содержанием НБТ уже ответил. Дело в том, что с соответствующими вопросами ранее к руководству регулятора обратились вкладчики другого ликвидируемого банка – «Таджпромбанка».

Суть ответа НБТ, если говорить коротко, сводится к тому, что вкладчики получили средства из Фонда гарантирования вкладов. Теперь им нужно набраться терпения и ждать, когда будет продано имущество ликвидируемого банка.

При этом все еще непонятно, когда в бесконечной очереди кредиторов наступить час физических вкладчиков.

Государственные вклады застрахованы

В «Таджпромбанке» в отличия от «Фононбанка» начался процесс продажи имущества через аукционы. Однако вкладчикам первого банка от этого ничуть не легче: официальную информацию по итогам первого аукциона получить не удалось, но вкладчики говорят, что практически ничего не продано, так как на торгах был предложен «всякий хлам».

Сравнительно ликвидное имущество «Таджпромбанка», по их словам, до сих пор удерживается Минфином. Дело в том, что документация имущества банка, балансовая стоимость которого превышает 600 миллионов сомони, в январе этого года была передана Минфину в качестве залога за государственные векселя. Эти бумаги на сумму 450 миллионов сомони впоследствии должен был обналичивать НБТ. Однако регулятор в феврале решил отказаться от поддержки «Таджпромбанка», отозвав у него лицензию. А заложенное имущество до сих пор остается в Минфине.

Запросы специального администратора и обращения вкладчиков «Таджпромбанка» по поводу возвращения имущества банка не удовлетворяется в полной мере.

В Минфине обещают вернуть документацию имущества, оговаривая при этом, что документы на некоторые активы нуждаются в согласовании. То есть, судебными органами не приняты пока еще соответствующие решения по отчуждению залогового имущества некоторых должников в пользу банка. Речь идет о заложенном имуществе под выданные банком кредиты, которые остаются непогашенными.

В Минфине подтверждают, что часть имущества все же останется в этом ведомстве, так как «Таджпромбанк» задолжал немалую сумму государству. Выходит, о страховке государственных средств Минфин уже позаботился.

Комитет скептиков

Тем временем, вкладчики «Таджпромбанка» при создавшихся условиях решили никому уже больше не доверять и создать собственный Комитет. Созданный комитет физических вкладчиков фактически будет действовать параллельно с ликвидаторами банка, контролируя весь процесс.

Специальный администратор выделил членам Комитета один из кабинетов в головном офисе банка, где они будут работать, естественно на общественных началах.

От автора

Властям страны, наверное, нужно отнести с большим пониманием к оказавшимся в сложном положении вкладчикам ликвидируемых банков. Люди доверили государственной системе кровью и потом заработанные деньги. Хотели получить через несколько лет свои сбережения с небольшими прибавками, но теперь не могут забрать даже кровные. Кто-то, отказывая себе во всем, копил годами, чтобы создать приемлемые условия для своего ребенка, некоторые надеялись сыграть свадьбу своим детям, другие откладывали по мелочам, чтобы не нуждаться в старости. Существует среди них также много больных людей, которые планировали собрать необходимую сумму на лечение. Теперь все эти люди практически ежедневно в течение почти года приходят к банку в надежде вернуть свои вклады, однако каждый раз уходят оттуда с пустыми руками. Наряду с вынужденными финансовыми расходами они вынуждены терпеть невыносимый моральный урон.

Думаю, государству, которое может себе позволить строить грандиозные культурные объекты, административные комплексы, вполне по силам вернуть обманутым людям какие-то пятьсот миллионов сомони. Тем более, дальнейшее доверие населения к банковской системе страны напрямую будет зависеть от того, каким образом поступят с вкладчиками ликвидируемых банков.

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