…Лето густожаркое…
Даже ночи непрохладны… непрозрачны… душны… томительны…
Даже около родников смутно тяжко дышится…
Нет водяной свежести… не ломит зубы ото льда вод…
Я окунаю лицо в родники и думаю тревожно о людях, дышащих в каменных градах тошнодушных…
Истинно сказано, что горы сотворил Аллах, а города – шайтан…
Хочется взять ледяные родники в ладони и понести их в города страждущие…
Да я же не Волшебник, как Хоркаш-Бободжон… чтобы понести в руках родники для людей…
О Боже! А где он?..
Может быть, я своими жаркими грешными рассказами о любви отпугнул-смутил Его?..
Ведь он девственник…
Чистая душа… чистая плоть…
А я в грехах, как нищий в блохах!..
Какие реки омоют меня?..
И грехов моих больше – чем в Таджикии рек…
А мне грустно без Него…
Ночь… ночь… не плывет… а стоит от жары…
Опять у меня бессонница от жары, и я сижу под тысячелетней чинарой, у Родника…
Теперь я знаю, что шепчет мне чинара и что поёт Родник…
Я познал их первобытный долговечный язык… Божий Иероглиф!..
Да!.. да…
…Чинара шепчет:
- О Творец!
Зачем Ты дал мне тысячу лет жизни, и я перевидала столько страданий, и каждую осень я сбрасываю, теряю от боли кору, как змея кожу-чешую…
И так тысячу раз!..
Больно!..
Даже деревьям от старости больно… недужно…
…А родник поёт:
- Я помню, как твоя молодая мать омывала тебя, дитя, в алмазной воде и шептала: «Я люблю тебя… сынок… сынок…
Как любит вешнюю травку и чистую норку сурок… сурок…
Сынок… сынок… сурок… сурок - бормочет родник свою вечную песню о любви…
…И тут, в ночи, я слышу другую вечную песнь совки-сплюшки:
- Сплю!.. Сплю… сплю… Люблю… люблю…
…О Боже!..
И в ночи уже плывет белопенная знакомая чалма, и появляется улыбчивый Хоркаш- Бободжон с совкой-сплюшкой на плече…
О Боже!.. Как я обрадовался!..
Я почти закричал:
- Учитель! Я так боялся, что мои рассказы о любви смутили Вас…
Вашу нетронутую чистоту души и плоти!..
Ведь таких родниковых альпийских чистых людей мало осталось на земле после появления шайтанского радио, телевидения, интернета, где бесы, лгуны, развратники всех народов радостно, сладострастно соблазняют Чистых, раздувая Костер Грехов, Соблазнов… и бесконечного похотливого словоблудья…
Но!..
Но я могу рассказать о Великой Любви…
А Великая Любовь – увы! – всегда кочует рядом со Смертью…
Как снежный барс-ирбис-козопас рыщет, вьётся, таится рядом со стадом горных веселых коз-нахчиров…
И самая великая на земле Любовь-Смерть – это когда пенный весенний барс бросается на игривую козочку, летящую, играющую над горами – и они вдвоём, обнявшись, сцепившись, горячо, безумно летят в бездонную пропасть!..
Этот полёт – и есть Великая Любовь!..
Только молодой яростный барс бросается на игривую козочку не из-за того, что хочет съесть её!..
Нет!.. нет!.. нет…
Он влюбился в неё!.. В её игры-пляски-полёты над пропастями!..
И захотел сам полетать!.. поиграть!.. поплясать в воздухе, как козочка… как птица… ведь Любовь – это Крылья!..
Да!.. да!.. да… дааааа!..
Любовь – это Полёт… над горами… над звездами… над жизнью!.. над смертью!..
И вот окрыленный Барс полетал… Счастливый!.. Всего несколько секунд!..
И… разбился… в камнях радостно растворился…
И вот почему в наших горах не осталось влюбленных веселых снежных барсов!..
А одни покорные некрылатые землистые бараны…
Но старые чабаны говорят, что и бараны от любви летают… Но редко…
А барсы от любви погибли… изошли… вымерли… выродились…
Но влюбленные не упали на землю… они улетели к звездам, где когда-то зародилась жизнь!.. да!..
Старые чабаны, что пасли отары на звездах, говорят, что влюбленные уходят на звезды, а невлюбленные уходят в землю…
… Тут Хоркаш-Бободжон печально зашептал:
- Вот бы мне так полетать!.. поплясать!.. блаженно погибнуть… улететь к звездам!..
Но!..
Но!.. Если бы Любовь кончалась Победой смерти – не было бы жизни!..
Ах, поэт Ходжа Зульфикар!.. Поэт Любви!..
Расскажи мне ещё какую-нибудь историю о любви…
Только не о барсах и козах, а о человеках…
Только не о смерти – а о Жизни!..
О Боже!..
…Тогда я омыл в роднике поющем, бормочущем потное своё лицо былого барса и рассказал Волшебнику местную легенду…
…В нашем кишлаке Зимчуруд есть древний мазар-кладбище под четырьмя древними чинарами…
Тысячу лет назад здесь жила, дышала, надеялась девочка…
Её звали Нилюфар…
Певучее имя…
Древнее…
Идущее от реки Нил…
Так говорят старики…
Как оно оказалось в кишлаке?.. Или оно пришло с берегов Нила?..
Воины Ислама что ли принесли его на Мечах своих?..
Никто не знает…
Но у Нилюфар были самые смоляные!.. самые неистово вьющиеся!.. самые богатые волосы, водопадами ниспадающие до жемчужных самых круглых колен, которых никто не видел, кроме неё…
И лазоревые, дымчатые, переливчатые, как памирские лазуриты, глаза, глаза… были у неё…
Вот они глядят на меня через века!..
Вечноживые…
Великие империи уходят, камни городов рассыпаются, а нежные скоротечные глаза – остаются!..
Плоть человечья текучая – крепче, вечнее камней!..
И невиданно-неслыханно алая нежная персиковая кожа была у неё…
Но алость… но пылкий огненный румянец были у неё от ранней чахотки… от туберкулёза…
Такие не живут долго на текучей земле, а радостно уходят в вечные небеса…
И она ушла в небеса… умерла…
Незрелой девочкой утихла, смирилась, оттрепетала, отшелестела…
Как прозрачная стрекозка… отошла… умерла…
И за её невиданную красоту… хрупкость… алость… младость… ее похоронили на древнем мазаре, под тысячелетними чинарами, где хоронили только мудрых седых старцев… суфиев…
Которые и досель бродят в двух мирах… и не знают границы между ними…
А есть ли такая граница?.. Между живыми и мертвыми?..
Но!..
Но каждую ночь, особенно в полнолунье, когда дикие козы от прилива лунной дурной косой крови летают над пропастями, Нилюфар выходит из-под чинар и горько, беззащитно, как обиженное дитя – а она и есть дитя, – плачет… плачет… плачет…
И шепчет, заикаясь, задыхаясь, чрез хрустальные алмазные вечносвежие слезы, слезы, слезы:
- Почему?..
Почему я так рано умерла?..
…Тут я передохнул:
- О Хоркаш-Бободжон! Вы не устали от печали моих слов?..
Но Волшебник помахал седой чалмой:
- Говори дальше, поэт…
И я продолжил:
- Я часто ночами, от бессонницы, брожу у лунных жемчужных тысячелетних чинар и всегда издалека вижу Нилюфар…
Но когда я осторожно, крадучись, замерев, не дыша, подхожу ближе – Девочка дымно растворяется, теряется, расплывается, уходит под чинары…
Туман… туман… туман…
Словно облако находит от горного дикого потока, что струится, лепечет в камнях под старыми деревами…
И только молодая ветвь древней чинары качается… задетая вечной Девочкой… иль речным вечным ветром…
Но голос!.. но голос…
Но шепот тысячелетней Девочки долго дрожит… жалуется… колеблется… мается в ночном гулком пьяном воздухе…
Не уходит… не смиряется…
О Боже!.. О Всевышний!..
…Почему?..
Почему я так рано умерла?..
Зачем чахотка?..
…Но кладбищенский сторож Абубакр, по человечьему летоисчислению старый, как чинары, покуривая свою бухарскую трубку, сказал мне:
- Не от чахотки, а от любви!..
От ранней слепой пенной любви ушла Нилюфар!..
Она любила своего соседа за высоким дувалом – красавца-джигита-чабана Холла-Джамшеда!..
Но она стыдливо, девственно, таилась, пряталась за дувалом, за паранджой, за чачваном-чашмбандом…
И там одиноко горела и сгорела огненно, тайно, как кубинский табак в моей трубке!..
Да!..
Айххххх!..
Из-за любви!..
Которая ярче! слаще! смертней! горячей любой чахотки!..
Любовь – это Святая! Сладчайшая! Небесная горящая чахотка души…
Да!..
Айхххйя!..
А Холл-Джамшед так и ничего не узнал!.. Слепец!..
Тот, кто долго живет средь баранов – сам становится бараном…
Чабан чует овец и волков, но не чует великую человечью любовь…
А кто нынче, во времена всемогущих денег чует небесную Любовь?..
Только дети и старики!..
О Аллах!..
Скоро на земле не останется любви…
Тогда зачем Земля и люди на ней?..
Без Любви – Земля – пустыня, где нет даже караванов, ибо все караваны бредут в поисках не наживы, а любви…
…Потому Нилюфар, одинокая от неразделенной любви Девочка, и выходит доселе из-под чинар… в поисках любви… Иййййй!..
Надеется…
И плачет:
- Почему?..
Почему я так рано умерла?..
А про себя шепчет:
- Джамшед!.. Джамшед!..
Я до сих пор горю!..
Я до сих пор тебя люблю!..
А ты так и не учуял…
Так и не узнал…
Но я буду ещё тысячи лет выходить из-под земли…
Пока ты не узнаешь…
Пока ты не учуешь…
Пока не придешь…
… О Всевышний!.. Иль не плачут Вечные Очи Твои?..
От такой Любви?..
…Я окончил печальный рассказ-легенду, и сам едва не зарыдал…
В старости слезы всегда готовы оросить твои усохшие щеки, как осенние дожди сухую от летней жары землю – кормилицу нашу…
…О Хоркаш-Бободжон!.. Вы же Волшебник!..
Как помочь этой тысячелетней влюбленной неумирающей Девочке?..
Как?.. Как?.. Чтобы она не выходила неутоленно каждую ночь из-под чинар…
…И тут Волшебник стал рыться в своей необъятной белопенной чалме и извлек из неё маленькие Песочные Алмазные Часы…
И протянул Их мне…
Сквозь алмаз Часов сверкал золотой песок… золотые крупицы сияли… множество золотых песчинок… и зерен…
…А Хоркаш-Бободжон закрыл глаза и зашептал, запричитал… как древнюю молитву… как небесную мантру:
- Я тогда, на Козьей Горе, не всё рассказал вам…
Тогда, на маракешском бешеном базаре, Фараон Рамзес подарил мне вместе с Хурджином эти ассиро- вавилонские Песочные Часы…
Они были только у Царей и Жрецов…
Это Часы Обратного Времени…
Часы Истории…
Часы Прошлого…
В них находится, плещется Тысяча золотых Зерен-Песчинок…
Каждая Песчинка – это Тысяча Лет!..
… Я осторожно взял в руки Алмазные Сверкающие Часы…
Они были маленькие, теплые от многих рук, стертые, ласковые, но тяжелые – от золота… тысяча золотых песчинок таилась в Них…
Часы Прошлого!.. Что в Них?..
…А Хоркаш-Бободжон продолжал, не открывая глаз, свою древнюю мантру:
- Если ты возьмешь пиалу родниковой воды – но только родниковой! – и растворишь в ней одну Золотую Песчинку, и выпьешь этот золотой Напиток Бессмертья – ты вернешься, окунёшься в те дни, что были Тысячу Лет назад…
А если выпьешь Две Золотые Песчинки – вернешься, окажешься во Временах Христа и увидишь Самого Спасителя на ослике…
Да!.. да!.. да…
Но кто хочет вернуться в эти далекие смутные опасные Времена…
Тысячу лет назад…
Две тысячи лет назад…
Ох, страшно!.. Ох, интересно!..
А что было тогда в Зимчуруде?.. Был ли он?..
А эти тысячелетние чинары были тогда молодыми… стройными свежими деревами?..
Страшно!..
Но кто не хочет окунуться в Далекое… в Прошлое.. Ооооо!..
…Но!
Надо спасать Девочку Нилюфар!..
… Поэт!.. Ходжа Зульфикар!
Что же боишься ты?.. Что трепещешь?..
Что не хочешь оказаться в прошлых днях?.. Тысячу лет назад?..
Когда великий Фирдоуси писал свою бессмертную поэму?..
А кто же поможет Нилюфар?..
Поэт, решайся!..
…И вот уже я вынимаю из Алмазных Часов золотую Крупицу Тысячелетья и растворяю её в пиале родниковой воды… (пиала всегда стоит у родника – для путников- странников…) и пью…
Вода шипит, как живая… золотеет… густеет… кипит...
…Ох, Господь!..
Никогда я не пил такой золотой блаженной сладкой воды!..
Вода пахнет сиренью, маком и гиацинтом, а говорят, что в Раю цветут эти цветы!..
Это Райский Напиток?..
Его пьют в Раю?..
О!..
Эти медовые ароматы витают… опьяняют… уносят к звездам… где родился человек и тянется к месту рожденья своего…
Да… да… да… Мы пришли со звёзд и тоскуем по ним!.. Как по родному дому в тумане…
…И Хоркаш-Бободжон отворяет орлиные лазоревые глаза, улыбается и тоже пьёт из пиалы, растворяя в воде Золотую Песчинку…
О Боже!
…А уже опьянел, поплыл и мне уже хочется растворить Две, Три Песчинки Тысячелетья…
И уйти в далекие Времена Пирамид, Фараонов и в еще более Дальние Дни, когда Творец лепил из глины человеков… да!.. да!.. да!..
Тянет меня вспять!.. Мне чудится, что человек после смерти уходит туда… к первоглине… к Лепящим Рукам Творца… Отца…
Эта Вселенская Тоска по Отцу!.. Да!..да…да…
Но!..
О Боже!..
Но вот уже мы с Хоркашем-Бободжоном стоим у молодых зимчурудских чинар… тысячу лет назад… назад… вспять!.. вспять!..
И бывший ручей около чинар – теперь не ручей, а алмазная бешеная река… река… река… Айййййя!..
О Боже! Был океан Тетис, а стала река…
Была река, а стал ручей…
Куда?.. Куда … всё уходит?.. Куда?..
А!..
…А на берегу стоит Нилюфар… в златотканном чакане-платье…
Но её прекрасное алое горящее от тайной любви яблоневое персиковое личико сокрыто чачваном-чашбандом-покрывалом!
И только редкие, цвета памирских лазуритов, лазоревые глаза сияют обреченно, умалишённо, влюбленно из глухого смоляного чачвана-чашмбанда… пронизывая сетку из конского глухого волоса!..
Как лучи солнца чрез утренний туман…
Да!.. да!.. да!..
Но!.. Но!.. Но!..
…Вот курчавая созревшая козочка игривая носится – летает над пропастями, а переспелый снежный барс вдали не чует, не знает… не видит…
…А на том берегу бешеной реки бредет курчавое тесное веселое хмельное стадо овец и баранов, и его погоняет младой джигит-красавец-чабан Холл-Джамшед…
И он поёт древнюю таджикско-персидскую песню: «Чашми сиёх дори, курбонат чавонмард!.. Стал отрок я - жертвой твоих черных глаз!»
И барс не чует, что козочка рядом… рядом… дышит… надеется…
И за чачваном-чашмбандом она шепчет горячо:
- У меня не черные глаза, а голубые… лазоревые…
…Тогда Хоркаш-Бободжон вдруг кричит глубоким баритоном, перекрывая шум горной реки:
- Эй, чабан!.. Холл-Джамшед!..
Ты поёшь песню о любви, но не знаешь, что твоя любовь рядом с тобой!..
Вот она стоит – в золотом платье и смоляном чачване-чашмбанде на берегу!..
Неужели не видишь, слепец!.. А мы – сваты!..
Мы пришли из далеких веков и времён…
…Тогда Холл-Джамшед останавливается… замирает стадо… и молодой красавец чабан всматривается в Нилюфар, застывшую в золотом платье и смоляном чачване - чашмбанде…
…И вдруг он улыбается и кричит через шумливую бешеноволную реку:
- Но я же не вижу её лица…
Как вслепую полюблю её?..
Как увижу цветущий сад за высоким дувалом?..
…Тогда Хоркаш-Бободжон повелительно приказывает Девочке замершей:
- Нилюфар!.. Сними чачван!
Покажи свой дивный нетронутый яблоневый персиковый лик, которым тебя одарил Творец!..
Разве для чачвана Господь творит такие лица?..
Разве не жениху твоему должна ты являть красоту твою, а только - мужу?..
И нам – твоим сватам, что пришли издалека?..
Тогда Нилюфар тихо… осторожно… нежно… целомудренно поднимает, убирает, снимает с лица белоснежными альпийскими пуховыми руками смоляной глухой чачван- чашмбанд…
Ах!..
…Господь! Святы Твои Дела и Чудеса!.. И лица человеческие!..
…Тогда Барс видит-чует Козочку, летающую в небесах!.. да!.. да!.. да!..
…Тогда потрясенный Холл-Джамшед бросается в бешеную ледяную реку и плывет!.. к Девочке!.. мчится… бушует… поёт… пляшет… бьётся радостно… хохочет… ликует в алмазных покорных волнах… волнах… волнах…
…Нилюфар!.. Нилюфар!.. Нилюфар!.. Девочка!.. Невеста!.. Жена!.. Мать детей моих!..
Чашми сиёх дори, курбонат чавонмард!.. Стал я, отрок, жертвой твоих глаз!..
Только глаза твои не черные, а голубые… как волны океана Тетис!.. даааа!
…Тогда и Нилюфар бросается в волны и плывет навстречу жениху своему…
Река бешеная – но Любовь – сильнее… бешенее!.. веселее!.. вечнее!.. и блаженнее!..
И река уносит счастливую Пару Влюблённых!..
О Творец!.. Дай им счастья!..
…Так мы с Волшебником Хоркашем-Бободжоном побывали в далеких веках… в днях… в камнях… в деревах… в водах…
В Прошлых Сгинувших Временах!.. Айййййя!..
Но Золотой Напиток Тысячелетий действует всего Один Час…
Всего Один Час…
…И вот уже мы, счастливые, вернулись вспять, в наши дни… в ХХI век… в душную ночь… к роднику… где лежали забытые нами Алмазные Песочные Часы Тысячелетий…
О Боже!..
Как хорошо, что никто не подобрал Их!.. Не похитил…
Но в родниковых кишлаках нет воров…
Да и что там воровать…
Воры живут в богатых городах…
Мудрец говорит: «Когда ты пешком идешь в горы – ты идешь к Аллаху… Когда ты мчишься на четырех колесах в город – ты несешься к шайтану…»
А вор – это шайтан…
…И вот мы устало бредем по кишлаку…
И мне опять захотелось выпить Золотой Напиток из Двух Золотых Песчинок, и оказаться во временах Императора Августа Октавиана, и увидеть странствующего на белой ослице Спасителя Христа…
Да… да… да…
Что-то более всего влекут меня Эти Вечные Времена…
Когда Сам Живой Господь средь людей бродил… витал… летал… учил… уповал…
О Боже!..
Но!.. Что-то печально мне...
Потому что с той ночи я никогда больше не видел у ночных жемчужных тысячелетних чинар Девочку Нилюфар…
Никогда!..
Она была бессмертной от несчастной любви…
А стала смертной, тленной от счастья…
О Боже!.. Я рад за неё…
Да жаль, что боле никогда не увижу её у тысячелетних чинар…
…Барс съел Козочку?..
Или я так и не знаю, что есть Любовь…
И почему Она умирает от счастья… Да!.. да... Да?..
А мудрец говорит: Любовь – это рыба, фосфоресцирующая, кочующая вольно в ночном океане…
Кто знает пути Её…
Только Творец океанов…
А счастье – это та же рыба, бьющаяся на сковороде, в масле…
Любовь – это вино трезвых…
Любовь – это золото нищих…
Но почему Она умирает от счастья…
Но почему Нилюфар больше никогда не выходит из-под ночной чинары…
Ааааааа…
Что-то я блаженно… радостно… неслышно… упоенно рыдаю…
От чужого счастья…
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