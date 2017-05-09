Президент Таджикистана сегодня встретился с госслужащими, которые были предложены и назначены на ответственные должности государственной и военной службы в исполнительном аппарате президента, Верховном суде, Высшем экономическом суде, министерстве обороны и комитете по телевидению и радиовещанию.

Указами президента в связи с переходом на другую работу освобождены от занимаемых должностей Зокирджон Аминзода – председатель суда города Пенджикента, Сухроб Саид – председатель экономического суда Согдийской области, Джалолиддин Азизи – судья Бободжонгафуровского района, Мансур Каландарзода — судья экономического суда Хатлонской области. Указом президента Азизбек Хайриддинзода назначен председателем экономического суда Хатлонской области и освобожден от должности заместителя председателя экономического суда Согдийской области, сообщает пресс-служба президента РТ.

В верхнюю палату парламента направлены представления президента об избрании Зафара Азиззода на должность судьи Верховного суда, Зокирджона Аминзода – заместителем председателя Высшего экономического суда (ВЭС), Саида Сухроба – судьей ВЭС, Мансура Каландарзода – судьей Высшего экономического суда, Джалолиддина Азизи – судьей ВЭС, Нуриддина Нурулло Бадалзода – судьей ВЭС.

По представлению президента в Маджлиси милли Маджлиси Оли в связи с переходом на другую работу отзываются Махмадсаид Шохиён от должности зампредседателя ВЭС, Ховар Назарзода – от должности судьи ВЭС, Исмоил Рахимзода — от должности судьи ВЭС РТ.

Распоряжениями президента Дилшод Исматуллоев назначен заместителем руководителя Исполнительного аппарата президента, Абдуджаббор Сатторзода – начальником Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента, Бобишо Холзода – начальником Управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды исполнительного аппарата президента, Барно Саидвализода – начальником правового управления исполнительного аппарата президента, Хусейн Давлатзода – начальником управления делопроизводства и контроля исполнительного аппарата президента, Нодир Мирзоиён – начальником Центра информационных и коммуникационных технологий исполнительного аппарата президента, Зафар Сафарализода — заведующим отдела по защите прав ребенка Управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и Иброхим Пирназарзода — заведующим сектора кадров исполнительного аппарата президента.

Постановлением правительства на должность первого заместителя председателя Комитета по телевидению и радио при правительстве РТ назначен Мухаммадшариф Бобошохзода, другим заместителем главы КТР назначен Сухроб Ализода. Начальником Госинспекции по надзору в сфере телерадиовещания КТР назначен Тоджиддин Каримзода.

По согласованию с президентом из числа молодых выпускников отечественных и зарубежных высших военных учебных заведений назначены военный комиссар Хатлонской области и командующие ряда частей и подразделений министерства обороны.

В ходе беседы с назначенными лицами Эмомали Рахмон наставил их на верную и добросовестную службу в интересах государства и нации, и подчеркнул, что наряду со своей профессией, им необходимо постоянного изучать и совершенствовать навыки, изучать иностранные языки. «Каждому из вас, как государственному служащему, желаю успехов и удачи в деле процветания Родины и обеспечения образцовой деятельности»,- отметил в завершении беседы президент.