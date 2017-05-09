Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие и выступил на торжественном мероприятии в честь Дня Победы, прошедшем 9 мая в Парке Победы в Душанбе.

На месте проведения торжественного мероприятия президента встретил мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр обороны республики Шерали Мирзо доложил Верховному главнокомандующему Вооруженных сил, президенту страны Эмомали Рахмону о готовности воинских подразделений к военному параду.

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Затем Эмомали Рахмон выступил с торжественной речью и поздравил ветеранов войны и труда, солдат и офицеров, весь народ Таджикистана с 72-й годовщиной Победы над фашизмом.

«Праздник Победы для всех народов, в том числе таджикского народа, является действительно важной и незабываемой датой. Ибо история человечества не помнит подобный героизм и массовый подвиг народов, проявленных ими в период Второй мировой войны. Именно в результате самоотверженной и решительной борьбы народов было погашено пламя войны и обеспечена свобода народов планеты. Эта великая победа является результатом дружбы народов, совместной борьбы и высшим образцом патриотизма различных народов и наций во имя защиты Родины и свободы», - отметил в своей поздравительной речи президент страны.

«Эта действительно историческая дата ценна и священна не только для ветеранов войны и людей старшего поколения, но и для сегодняшних подрастающих поколений, ибо она считается символом патриотизма, самоотверженности, доблести и мужества наших отцов и дедов во имя защиты рубежей родины, независимости и свободы. Мы и сегодня, и в дальнейшем с гордостью будем заявлять, что в обеспечение исторической победы, наряду с сыновьями других республик бывшего Советского Союза и народов, боровшихся против фашистского ига, внесли достойный вклад также честные и гордые сыны Таджикистана», - сказал президент.

По словам Эмомали Рахмона, ежегодное празднование Дня Победы над фашизмом еще раз требует от мирового сообщества стремления к укреплению дружественных связей, взаимодействию и сотрудничеству, расширению связей между народами и странами как основное условие защиты мира, стабильности, устройства мирной и спокойной жизни народов планеты и является важнейшим фактором совместной борьбы против злонамеренных сил.

«Мы гордимся тем, что военнослужащие Вооруженных Сил нашего свободного и независимого Таджикистана сегодня, следуя урокам и подвигам своих отцов и дедов, как надежный щит всегда готовы к защите границ и рубежей Родины, завоеваний периода государственной независимости, обеспечению мирной и спокойной жизни народа страны», - сказал президент.

Он также напомнил руководителям военных и правоохранительных структур о необходимости постоянного внимания патриотическому воспитанию личного состава, обязательному соблюдению воинских уставов, укреплению законности и правопорядка, повышению уровня профессионализма, боеготовности воинских частей и подразделений, политической бдительности каждого военнослужащего, а также укреплению оборонной мощи республики.

После завершения торжественной речи президента состоялась церемония возложения венков у «Вечного огня», была объявлена минута молчания в память о погибших.

Венки у Вечного огня были возложены также от имени парламента и правительства страны, мэрии города Душанбе, министерства обороны и других силовых структур, дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане и военнослужащих 201-й Российской военной базы.

Торжественная часть праздника в честь Дня Победы завершилась военным парадом воинских подразделений Вооруженных сил и Душанбинского гарнизона.