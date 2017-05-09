Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов визит председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристина Муттонена в Ташкент оценил как свидетельство интереса к реформам, проводимым в республике президентом.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 мая встретился с прибывшей в республику делегацией Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Делегацию возглавил председатель Кристин Муттонен, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития взаимодействия между Узбекистаном и ОБСЕ, отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

«В Узбекистане визит делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ рассматривают как свидетельство большого интереса к нашей стране, инициированным президентом Шавкатом Мирзиёевым масштабным изменениям, касающихся всех сфер жизни», — отметил во время беседы Камилов.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области защиты прав, свобод и интересов человека в контексте реализации принятой 7 февраля Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах.

«В беседе отдельное внимание было уделено актуальным аспектам международной и региональной политики», отмечает МИД.

В Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 года, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.