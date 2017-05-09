Полюбившаяся таджикским поклонникам джаза – латвийская группа Baraka – выступит в Душанбе 11 мая.

Творческий вечер латвийской этно-джазовой группы Baraka состоится в Душанбе в Pilav BNDS 11 мая. Как обещают сами исполнители, они будут играть и петь вживую, а также разыграют свои новые лицензионные альбомы. Начало в 20:30, вход свободный.

Baraka - музыкальная группа, исполняющая современную таджикскую эстраду в джазовой аранжировке. Участники коллектива — известные латвийские джазмены, многие из них преподаватели высших музыкальных заведений Риги.

В 2011 году коллектив начал выпуск серии альбомов — посвящений. Первым диском стал «Tribute to Muboraksho». На диске были представлены самые известные композиции из репертуара Муборакшо Мирзошоева (1961-2000).

В 2013 году — выходит альбом Tribute to Nargis, посвященный известной таджикской певице Наргис Бандишоевой (1966-1991). После выхода этого альбома коллектив впервые дал два концерта в Таджикистане, в Хороге (ГБАО) на городском стадионе в рамках открытия радио «Имруз», и в Душанбе — зал Серена.

В 2014 году выходит альбом Shams, посвященный творчеству одной из известных групп Таджикистана — «Шамс».

В 2015 году выходит альбом посвященный творчеству афганского исполнителя Ахмада Захира (1946—1979) — Hip-Hop Tribute To Ahmad Zahir. В записи альбома принимали участие известные рэп-исполнители Таджикистана, а также таджикская певица Зарина Таджибаева.

В 2016 году коллектив выпустил сразу два альбома. Samo Remix — результат экспедиции на Памир в 2015 году. Основа альбома — записи группы «Само», изданные в Таджикистане, к ним добавились джазовые импровизации и современная электроника. Как итог — Samo Remix, один из первых западных релизов Бадахшанской суфийской музыки вместе с европейским джазом. В этом альбоме впервые для Прибалтики прозвучал очень редкий инструмент Chapman Stick.

Также в 2016 году коллектив выпустил концептуальный альбом Gole Sangam — Persian Women Songs. В записи принимали участие три вокалиста — Девика Евсикова (Латвия), Зарина Таджибаева (Таджикистан-Швейцария) и Иран Раихи (Иран — Швейцария). В альбом вошли известные песни из Таджикистана, Ирана и Афганистана, а так же стихи современных иранских авторов, прочитанные под музыкальное сопровождение коллектива.

Барака первая из европейских групп обратила своё внимание на таджикскую музыку, которая насчитывает тысячелетнюю историю и восходит к Зороастризму. Таджикская музыкальная культура оказалась источником вдохновения всех последующих импровизаций, нашедших свое место в альбомах группы.