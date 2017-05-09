Таджикским ветеранам Великой отечественной войны пришлось просидеть всё празднование у входа в Парк Победы, к Вечному огню, где прошли основные мероприятия, им подняться не разрешили.

Около 12 ветеранов из четырех столичных районов не пустили на главные торжественные мероприятия, которые прошли в Парке Победы в Душанбе. Их оставили за столиками в ресторане, который находится у входа в парк. Там они просидели всё празднование.

«У нас на руках были официальные пригласительные на парад, который проходил в Парке Победы. Мы приехали заранее, к 8 утра, как и было оговорено», - рассказала «АП» по телефону ветеран Леокадия Ковтун.

По ее словам, ветеранов посадили за столики, подали чай, сказали «ждите». «Когда мы спросили, почему нас не зовут на парад, нам сказали, что все уже закончилось, и что мы можем идти по домам. Нас было около 12 человек, это ветераны со всех четырех столичных районов. Вот так нас поздравили», - говорит Леокадия Ковтун.

Председатель Совета ветеранов Душанбе Гайбулло Каримов подтвердил «АП», что некоторые ветераны действительно не смогли посмотреть парад, который проходил у «Вечного огня», но это было сделано только во благо самих ветеранов.

«Все торжественные мероприятия в Парке Победы проходили у «Вечного огня» под открытым небом, было очень жарко. Как вы знаете, Парк Победы в Душанбе расположен на холмистой местности, монумент «Вечный огонь» расположен очень высоко, подниматься туда довольно сложно. Я сам это испытал на себе, мне было сложно туда подняться и спуститься пешком», - говорит Гайбулло Каримов.

«Моя бабушка сильно обиделась на такое отношение. Мы наняли машину, чтобы отвезти ее в Парк, приехали в условленное время. Но мы не знаем, впустили ли других до нас. Бабушке же пройти не дали, хотя она и объясняла долго, что она приглашена на мероприятие. Потом ветераны возмущались уже между собой, и никто их не слышал», - сказала «АП» Светлана Рагулина, внучка Леокадии Ковтун.

По словам председателя Совета ветеранов города, никто не хотел обидеть ветеранов, о них наоборот позаботились. «Их посадили в тени, за столиками, где они смогли спокойно пообщаться», - добавил председатель Совета ветеранов города Душанбе.

По словам Каримова, наблюдать за парадом смогли совсем немного ветеранов. «Но в основном туда смогли подняться воины-интернационалисты и чернобыльцы», - добавил Каримов.

В столичной мэрии не знают, почему не всех ветеранов пустили на парад. «Мы обязательно выясним это и дадим комментарий», - сказал «АП» пресс-секретарь мэрии Абдумаджид Хакимзода.

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