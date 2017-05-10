В отложенном матче четвертого тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги душанбинский «Истиклол» добился выездной победы над «Худжандом» – 2:1.

Все три гола в этой встрече были забиты защитниками. Счет в игре на 13-й минуте открыл украинский легионер душанбинцев Артем Барановский. Затем на 68-й минуте защитник Фарход Восиев, который забил свой первый гол в составе «Истиклола», удвоил преимущество столичной команды. На 83-й минуте капитан «Худжанда» Манучехр Ахмедов прямым ударом со штрафного сократил счет в игре, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

После победы в Худжанде в активе «Истиклола» теперь 19 очков в семи сыгранных матчах. «Худжанд», набрав 14 очков в девяти играх, расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

Матчи следующего, десятого тура будут сыграны 12-14 мая. В предстоящем туре состоятся игры «Хосилот» – «Истиклол» (12 мая), «Регар-ТадАЗ» – «Вахш» (13 мая), «Баркчи» – ЦСКА «Памир» и «Панджшер» – «Худжанд» (14 мая).