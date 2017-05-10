Президент Таджикистана Эмомали Рахмон для ознакомления с ходом строительства Рогунской ГЭС сегодня утром отбыл на стройплощадку будущего гиганта гидроэнергетики республики.

В ходе рабочей поездки глава государства ознакомился с ходом возведения плотины ГЭС, других объектов, встретился с инженерами и рабочими, сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, президент удовлетворен ходом и качеством выполняемых работ на объектах ГЭС. На сегодняшний день на строительстве Рогунской ГЭС задействованы 13 тысяч рабочих и инженеров.

В поездке президента сопровождают главы профильных министерств и ведомств Таджикистана.

29 октября прошлого года с участием Эмомали Рахмона на берегу реки Вахш состоялась церемония начала строительства плотины Рогунской ГЭС.

Тогда Эмомали Рахмон лично сел за руль бульдозера и полтора часа сыпал гравий в русло реки Вахш, тем самым положил начало строительству плотины Рогуна.

Выступая тогда на церемонии, Эмомали Рахмон подчеркнул, что строительство и восстановление этого важного стратегического объекта служит для обеспечения достойной жизни сегодняшних и будущих поколений. «Рогунская ГЭС создаст благоприятную основу для развития экономики и в целом для прогресса всех сфер народного хозяйства страны. После сдачи в эксплуатацию электростанции появится возможность для открытия в стране десятка малых и крупных промышленных предприятий и созданы тысячи новых рабочих мест», - отметил Эмомали Рахмон.

Рогунская ГЭС считается девятой гидроэлектростанцией каскада реки Вахш, она расположена в 110 км от города Душанбе. Гидроэлектростанция состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мВт. Плотина Рогунской ГЭС высотой 335 метров станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире, гидроэлектростанция мощностью 3600 мегаватт (свыше 17 млрд. кВт/ч) считается крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе, эта цифра в полтора раза превышает вырабатываемую мощность Нурекской ГЭС. Экологически чистая электроэнергия гидроэлектростанции позволит полностью удовлетворить потребности Таджикистана в электричестве и придать импульс экономическому развитию страны.

По плану первый агрегат ГЭС будет запущен до конца 2018 года, второй агрегат – в апреле 2019 года, вырабатываемая электроэнергия будет поставляться в единую энергетическую систему страны.