Жители Горно-Бадахшанской автономной области, как и другие народы бывшего Советского Союза, участвовали в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

С Памира в годы войны на фронт были призваны более 3 тысяч человек. Каждый второй домой не вернулся. Спустя 72 года из 1,5 тысяч вернувшихся с фронта остались лишь пятеро ветеранов. Это Додихудо Солехов из Дарвазкого, Мамадниёз Мухторов из Ванчского, Рамихудо Джафариев из Рушанского, Хусравбек Хишолбеков из Рошткалинского и Сафар Сайфов из Ишкашимского районов.

9 мая ветераны стали почетными гостями праздничного шествия и митинга в Хороге. В тожественных мероприятиях приняли участие более 5 тысяч жителей и гостей города.