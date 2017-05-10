За несколько последних лет ландшафт банковского сектора Таджикистана изменился до неузнаваемости. Недавние лидеры рынка сдали свои позиции, их место уверенно занимают новые игроки, о которых еще вчера никто не слышал.

Крупнейшие таджикские банки – «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» - вряд ли быстро оправятся от недавних потрясений: чтобы восстановить свои финансовые активы им понадобятся долгие годы, еще сложнее будет вернуть доверие населения. Два других банка – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - объявлены банкротами. Кто займет опустевшие ниши на рынке банковских услуг страны?

Крушение гигантов

До недавних пор «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» занимали почти половину банковского рынка страны. Эти кредитные организации по итогам 2015 года первыми среди таджикских банков попали даже в рейтинг 200 крупнейших банков СНГ. Активы «Агроинвестбанка» на 1 января 2016 года оценивались в 550 миллионов долларов, что составило 21% всех активов банковской системы Таджикистана. Активы же «Таджиксодиротбанка» на тот период составляли 530 миллионов долларов - примерно 20% активов таджикских банков того периода.

Однако не прошло и двух лет, как эти два банка оказались на грани банкротства, и в ситуацию пришлось вмешиваться правительству.

Впрочем, проблемы «Агроинвестбанка» начались задолго до нынешнего кризиса. Аудит за 2012 год показал, что у банка большое количество так называемых «плохих» кредитов, которые были взяты под реализацию различных проектов, но так и не были возвращены. Аудит пришел к заключению: «Агроинвестбанк» близок к банкротству и нуждается в срочной финансовой помощи. Правительство тогда направило на рекапитализацию банка 700 млн сомони. Из них за 200 миллионов сомони правительство выкупило долю в контрольном пакете «Агроинвестбанка» и стало владельцем 51% акций, а 500 миллионов были направлены на выпуск векселей для выкупа государством «плохих» кредитов. Впрочем, кардинально решить проблему помощь государства не смогла – через 4 года банк вновь оказался в схожей ситуации.

Проблемы «Таджиксодиротбанка» стали заметны клиентам только к началу прошлого года. Влияние финансового кризиса, снижение объема переводов, вмешательство властей в работу банка и недостаточно грамотное управление активами привели ТСБ на грань банкротства.

Забытое предупреждение

Между тем еще за несколько лет до банковского кризиса в Таджикистане эксперты били тревогу, призывая власти срочно скорректировать банковскую политику и решить серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Так, в 2013 году специалисты Всемирного банка предупреждали, что финансовая система Таджикистана находится под угрозой будущих шоков. «Показатели банковской системы свидетельствуют о продолжающемся ухудшении качества активов, так как необслуживаемые кредиты выросли с 18% в конце 2012 года до 23% в конце 2013 года и до 25% к середине 2014 года», - говорились в опубликованном в 2014 году докладе Всемирного банка «Таджикистан: замедляющийся рост, растущие риски».

Особое беспокойство у авторов доклада вызывало вмешательство государства в решения коммерческих банков, связанные с кредитованием, филиалами и слиянием.

«Крайне важно, чтобы правительство прекратило необоснованное вмешательство и чтобы НБТ прекратил свою толерантность в отношении проблемных банков», - предупреждали тогда экономисты Всемирного банка.

По истечении трех лет прогнозы специалистов ВБ начали сбываться: на грани банкротства оказались сразу четыре таджикских банка. Два из них власти решили спасать, два других – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - были объявлены банкротами.

«Ориёнбанк» вне конкуренции?

На фоне серьезных проблем в двух системообразующих банках страны – «Таджиксодиротбанке» и «Агроинвестбанке» - ничего не известно о влиянии финансового кризиса на третий крупнейший частный банк страны – «Ориёнбанк».

На начало 2016 года активы «Ориёнбанка» составили около 2,5 миллиарда сомони, что меньше, чем у «Агроинвестбанка» (3,9 млрд) и «Таджиксодиротбанка» (3,8 млрд). Насколько эти цифры изменились за последний год, неизвестно – официально данная информация пока не опубликована, но известно, что банк продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, стабильно работают его банкоматы по всей стране. Причинами этой стабильности некоторые наблюдатели считают более взвешенный менеджмент банка, близость к руководству страны, а также наличие среди его клиентов таких крупных государственных предприятий, как Таджикская алюминиевая компания, Таджикская железная дорога, энергохолдинг «Барки Точик» и др.

Так или иначе, но в условиях резкого ослабления конкурентов «Ориёнбанк», похоже, объективно становится игроком №1 на банковском рынке страны. Со всеми вытекающими последствиями.

Агрессивные новички

Освободившиеся ниши на рынке банковских услуг агрессивно занимают «новички». Быстрый рост на банковском рынке Таджикистана пророчат близкому к властям страны «Спитамен Банку». Образованный в 2013 году, этот банк может уже в скором времени стать одним из лидеров рынка. Возглавляет команду один из самых грамотных банковских менеджеров Ниёзмурод Саидмуродов, некогда возглавлявший «Агроинвестбанк». Активы «Спитамен Банка» на начало третьего квартала 2016 года составляли всего чуть более 710 миллионов сомони.

Практически то же самое можно сказать относительно Международного банка Таджикистана, с той лишь разницей, что этот банк получил лицензию только в феврале прошлого года. По оценкам экспертов рынка, данный банк также имеет влиятельных покровителей и, соответственно, все возможности для динамичного развития.

Среди новичков рынка можно назвать и небезызвестный «Конт Банк», который недавно был переименован в «Бонки Осиё». Создание данного банка в 2011 году в Таджикистане связывали с именем иранского миллиардера Бабака Занджани, а самому банку пророчили большое будущее. Однако после ареста в 2013 году Занджани иранскими властями в деятельности «Конт Банка» наступило четырехлетнее затишье. Банк дал знать о своем существовании только в марте этого года, когда он был переименован в «Бонки Осиё». Сегодня любые связи с иностранными гражданами руководство банка категорически отрицает, отмечая, что единственным его акционером является гражданин Таджикистана. Переименование же банка обосновывается несоответствием прежнего называния нормам таджикского языка.

Одним из наиболее динамично развивающихся банков Таджикистана является также «Банк Эсхата». Несмотря на кризисный год, этот банк в 2016 году смог не только сохранить свои позиции, но и добиться успехов. Так, активы банка в прошлом году увеличились на 6,1%, достигнув около 1,7 млрд сомони, а чистая прибыль банка составила 26 млн сомони. Имея свой головной офис в Худжанде, «Банк Эсхата» при содействии таких международных партнеров, как ЕБРР, IFC, KFW, АБР, планомерно расширяет свое присутствие во всех регионах страны. К слову, именно «Банк Эсхата» недавно стал первым эмитентом, чьи ценные бумаги были размещены на таджикском рынке ценных бумаг.

Одним из лидеров финансового сектора Таджикистана по темпам развития и объему предоставляемых услуг населению является также «Имон Интернешнл». Пока «Имон» не имеет статуса банка и работает в статусе микрофинансовой организации. Документы на получение банковской лицензии поданы в Нацбанк Таджикистана. Несмотря на статус МФО, за последние годы организация существенно укрепила свои позиции в сфере кредитования, заняв 16% рынка. Также данная организация увеличила свою долю на рынке денежных переводов с 2% до 11%, а доля по депозитам была удвоена (цифру организация не указывает).

Банки с иностранным капиталом

Стабильно действуют в банковском секторе Таджикистана также три банка с 100%-м участием иностранного капитала: «Первый микрофинансовый банк», AccessBank Tajikistan и «Казкоммерцбанк Таджикистан». Эти финансовые институты работают уже не один год и имеют свою твердую специфическую клиентуру, на которую, скорее всего, они будут ориентироваться и в дальнейшем. Существуют также некоторые другие, сравнительно маленькие банки, как с участием иностранного капитала, так и без такового, от которых в ближайшие годы сложно ожидать особых продвижений.

…В целом же прошлогодний крах отдельных банков существенно снизил доверие общества ко всей банковской системе страны. Люди сделали вывод, что в нынешних условиях деньги лучше держать дома «в подушке». И желательно в иностранной валюте. Для возвращения доверия клиентов всем таджикским банкам предстоит приложить еще много усилий.

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