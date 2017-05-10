В Душанбе официально представили новые флагманские смартфоны компании Samsung с уникальными особенностями.

Компания Samsung презентовала в Душанбе новые флагманские продукты — смартфоны Galaxy S8|S8+. Презентация новых моделей смартфонов прошла 4 мая в гостинице «Sheraton».

В программе мероприятия: демонстрационные зоны для тестирования и знакомства с новыми флагманами и их уникальными особенностями, фуршет, шоу-программа и розыгрыш смартфона. О возможностях нового флагмана рассказали представители компании Samsung Electronics Central Eurasia: бизнес-менеджер Сёнг Чан Юн и менеджер корпоративного маркетинга - Данил Иванов.

Представителем компании Samsung на территории Республики Таджикистан стал олимпийский чемпион по метанию молота Дильшод Назаров. Атмосферу мероприятия создавали: живое инструментальное сопровождение (live band), танцевальное шоу и выступление специального гостя, звезды таджикской и казахстанской эстрады Парвиза Назарова.

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Партнером презентации смартфонов Samsung Galaxy S8|S8+ выступила компания Мегафон Таджикистан, которая предоставляет уникальный тарифный план для Galaxy S8|S8+. Тарифный план представляет собой пакет «S8», в который входит 8000 Мб и 8000 минут внутри сети. Подробности о тарифе и возможностях его использования с новым смартфоном рассказал Исполнительный директор Мегафон Таджикистан Анатолий Изюмников.

В специально отведенных демонстрационных зонах гости, и участники презентации ознакомились с новыми гаджетами, узнали о технических характеристиках и протестировали все возможности смартфонов.

Представленные смартфоны Galaxy S8|S8+ отличает ряд новшеств:

- обновленный безрамочный дизайн и интерфейс;

- «безграничный» дисплей: Super AMOLED экран с соотношением сторон 18,5:9, настоящим черным цветом и разрешением 2960х1440 пикселей. Экран имеет широкие углы обзора, высокую яркость. А благодаря уменьшенной толщине верхней и нижней рамок, полезная площадь дисплея составляет 83%, позволяя полностью погрузиться в контент. Клавиша с датчиком давления и обратной связью теперь встроена в экран;

- безопасность: сканер радужной оболочки глаз, сканер отпечатков пальцев, распознавание лица и защищенная папка;

- камеры: основная – с технологией Dual Pixel 12 Мп с оптическим стабилизатором изображения и диафрагмой f/1.7, фронтальная камера – 8 Мп с автоматической фокусировкой, улучшенной обработкой изображений при любом освещении, встроенными эффектами, масками и стикерами;

- улучшенная производительность: 1-й в мире мобильный процессор, выполненный по технологии 10-нм, новые наушники от AKG, Bluetooth 5.0, USB type-C, поддержка 2 SIM, увеличенная память, аккумулятор емкостью 3000 мАч для S8 и 3500 мАч для S8+ .Режим максимального энергосбережения и функция ускоренной зарядки;

- Защищенность: пылевлагозащита по стандарту IP68 (в пресной воде до 1.5 метров, до 30 минут), защита экрана стеклом Corning® Gorilla® Glass 5

- новый голосовой помощник: Bixby – новый интеллектуальный интерфейс, который выполняет команды пользователя, взаимодействуя с контентом и экосистемой;

- Экосистема: Очки виртуальной реальности Gear VR с контроллером, камера Gear 360 (2017), док-станция Samsung DeX, Samsung Connect.

Новые флагманские модели Galaxy S8|S8+ уже доступны для приобретения на территории Республики Таджикистан. Смартфон представлен в трех цветовых решениях: Чёрный бриллиант, Жёлтый топаз и Мистический аметист, а также обладает широкой линейкой совместимых аксессуаров.