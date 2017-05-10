После назначения депутата от Народной демократической партии Таджикистана Дилшода Исматуллоева на должность в госструктуру, в парламенте появится новый человек.

Согласно нормам законодательства, будут прекращены полномочия депутата Дилшода Исматуллоева, который 8 мая распоряжением Эмомали Рахмона назначен заместителем главы исполнительного аппарата президента Таджикистана.

«Так как Исматуллоев в марте 2015 года на выборах в парламент прошел по единому общереспубликанскому избирательному округу, то с его уходом из парламента его места занимает следующий кандидат по списку Народной демократической партии, без проведения новых выборов. Этим кандидатом является член НДПТ, заместитель министра сельского хозяйства Таджикистана Джамиля Саидова», - сообщил «АП» источник в НДПТ.

Дилшод Исматуллоев является третьим депутатом нижней палаты парламента от НДПТ нынешнего созыва, который в связи с назначением на оплачиваемую должность освободил депутатское кресло.

Ранее депутатское кресло освободил Пулод Мухиддинён: 13 октября 2016 года распоряжением президента страны он был назначен директором Группы по реализации проектов строительства энергетических сооружений при президенте РТ. Его мандат был передан Фирузеа Шарифи, которая работала на должности начальника управления по делам женщин исполкома НДПТ.

В июне 2015 года в связи с избранием на пост главы Союза писателей Таджикистана депутатское кресло освободил и поэт Низом Косим. Его место без проведения выборов занял очередной выдвиженец НДПТ, народный артист Таджикистана Мирали Достиев.

Напомним, в нижнюю палату парламента страны по единому общереспубликанскому избирательному округу по спискам Народной демократической партии Таджикистана на выборах 1 марта 2015 года избраны 16 депутатов, три депутата от Аграрной партии, два депутата от Партии экономических реформ и один депутат от Социалистической партии Таджикистана.