Расследование драки с поножовщиной между юношами 102-го и 103-го микрорайонов столицы, в результате которой погибли два парня, завершается. По данному делу проходит 13 человек. Уголовное дело расследуется по статье 104 УК - «убийство».

В Генеральной прокуратуре Таджикистана «АП» сообщили, что расследование дела было в марте продлено ещё на 2 месяца. «Чтобы уточнить, кто из молодых людей был вооружен битами, арматурой и ножами, кто из них бил ногами, определить роль каждого в этой драке», - сказал источник.

Сейчас расследование подходит к завершению, и в генпрокуратуре пообещали подробно сообщить все его детали позднее.

В январе этого года в 104 микрорайоне столицы, на улице Клагенфурт, между подростками около интернет-кафе произошла драка, которая переросла в поножовщину. Тогда погибли два человека - 19-летний Иброхим Ходжаев и 18-летний Сомон Шарипов. По факту драки были сразу задержаны более 20 человек, в том числе и школьники.

Однако Министерство образования и науки позже заявило, что среди участников драки был лишь один школьник, а остальные к школе отношения не имеют.

В ведомстве тогда пояснили, что четверо из участников массовой драки были отчислены 30 ноября 2016 года из общеобразовательной школы №54 «согласно статье 16 закона РТ «Об образовании» за систематические правонарушения и невыполнения правил образовательного учреждения.

Это не единственный подобный инцидент в образовательных учреждениях за последний год. В октябре 2016 года четверо учеников 11 класса одной из столичных школ устроили поножовщину прямо во дворе школы. Тогда один школьник был госпитализирован.

В начале июня 2016 года семеро душанбинских школьников были задержаны за организацию массовой драки в одной из школ. Тогда четверо подростков были госпитализированы.