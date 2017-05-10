Строители плотины Рогунской ГЭС завершили около 75 процентов работ по засыпке каменно-гравийной смеси, идет процесс установки двух агрегатов будущей станции. Все подробности о том, как продвигается возведение крупнейшего гидроузла, сегодня распространила пресс-служба президента Таджикистана, опубликовав и подробный фотоотчет.

В среду президент Таджикистана Эмомали Рахмон ознакомился с процессом строительных работ в Рогунской ГЭС. В первую очередь президент посетил место перекрытия реки Вахш, где идет процесс возведения верхней плотины, сообщает пресс-служба главы РТ.

Общий объем работ по плотине составляет 2,7 млн. кубических метров смеси камней и гравия. После изменения русла реки, итальянская компания «Салини Импреджило», которая возводит самую высокую каменно-насыпную плотину в мире, уже засыпала более 2 млн. кубических метров этой смеси. В настоящее время для строительства плотины и шлюза первой очереди ГЭС в сутки засыпается и закрепляется от 23 до 26 тыс. кубических метров материалов для перекрытия.

Пресс-служба президента РТ 1 /20

Одновременно с выполнением наземных работ, осуществляется также монтаж и установка контрольно-измерительного оборудования. До настоящего момента на плотине электростанции смонтировано и установлено 47 единиц контрольно-измерительного оборудования.

По проекту и технологии строительства плотины, для ее возведения необходим завоз 32,2 тысяч кубических метров строительного материала геомембраны, производимой в странах Европы.

Геомембрана устанавливается в передней части шлюза по частям и слоям в смеси с другими защитными материалами и слоями, что предусмотрено для перекрытия воды. В настоящее время монтажно-установочные работы геомембраны на плотине продолжаются, до сегодняшнего дня она полностью смонтирована и установлена на площади более 18 тыс. кубических метров, продолжается соединение стыков.

Укладка этого противофильтрующего материала даст возможность, чтобы вода из водохранилища не протекала через шлюзы. В Таджикистане это является первым опытом.

Также Эмомали Рахмон ознакомился с результатами строительных работ в транспортном тоннеле – Т-22. Строительные работы в транспортном тоннеле Т-22 завершены, в целом работы по строительству тоннелей выполнены в объёме более 157 тысяч кубических метров, а по укладке конструктивного бетона – в объёме около 32 тысяч кубических метров.

В настоящее время для возведения плотины продолжается перевозка камней и гравия через данный тоннель. Длина названного тоннеля в целом (Т-22, Т-22I и Т-22II) составляет 600 метров.

Кроме того, президент ознакомился с ходом работ в строительном тоннеле третьего яруса, считающегося одним из основных объектов Рогунской гидроэлектростанции.

Названный тоннель длиной 1794 метра имеет возможность вместить 3500 кубических метров воды в секунду. Работы на объекте завершены на участке от входа до расстояния 994 метров.

Строительный тоннель третьего яруса, как водосбросный тоннель, в основном используется для регулирования воды в водохранилище электростанции в вероятных случаях, в том числе при повышении уровня воды в реке Вахш.

Ознакомился президент и с процессом строительно-монтажных работ на главных аварийных воротах и на наклонной стороне строительного тоннеля третьего яруса.

Следует отметить, что главные аварийные и ремонтные ворота в необходимых случаях служат для предотвращения высокого давления воды. С учётом этого, вертикальные тоннели и прочность ворот всесторонне изучены и построены с использованием специальных железных листов. При строительстве и после полной сдачи в эксплуатацию Рогунской гидроэлектростанции, в случаях повышения уровня воды в реке и водохранилище, ворота в названном тоннеле автоматически открываются и устраняют вероятность аварийной ситуации. В таком случае ворота открываются, и лишняя вода водохранилища стекается в реку.

Было подчеркнуто, что месячный объём смонтированных и установленных желез и металлов в строительном тоннеле третьего яруса в среднем составляет около 400 тонн, в целом этот показатель достиг 4191 тонн.

Тоннельные и анкерные работы на наклонной стороне и на выходном участке тоннеля завершены, сегодня рабочие и специалисты на отдельных участках заняты арматурными, бетонными и цементационными работами.

В продолжении рабочей поездки президент ознакомился с ходом строительных работ в здании Закрытого распределительного элегазового аппарата.

До сегодняшнего дня работы по выемке грунта в зоне между служебно-промышленным зданием и зданием Закрытого распределительного элегазового аппарата завершены, продолжаются бетонные и арматурные работы в подвале.

На этом месте функционируют 4 строительных компаний с привлечением более 300 местных рабочих и специалистов в две смены.

После полного завершения строительства здания, в будущем здесь будут установлены современные закрытые распределительные элегазовые аппараты. Из этих современных аппаратов электроэнергия соединяется с единой энергетической системой страны.

Эмомали Рахмон в специальном зале электростанции также ознакомился с ходом монтажных работ генераторного оснащения.

На монтажной площадке генераторных оснащений, где в данный момент осуществляется монтаж и установка запасных частей статора и ротора пятого и шестого генераторов, в соответствии с графиком работы продолжается подготовка гидроагрегатов.

Сообщается, что до сегодняшнего дня работы по монтажу необходимых оснащений объекта – статора и ротора шестого агрегата, который будет использоваться на первом этапе функционирования, осуществляется с высоким качеством, основная часть работ выполнена.

Специалистами-монтажниками полностью завершена сварочная работа нижней и верхней частей стержней, полностью сварена часть обеспечения стержней охлаждающей водой.

Для налаживания монтажно-установочных работ в статоре пятого генератора на временной монтажной площадке машинного зала в круглой форме были смонтированы отсеки корпуса статора этого генератора.

На монтажной площадке аппаратов выработки энергии, считающейся местом установки агрегатов, работа продолжается организованно, с двойным усердием волевых рабочих.

Машинный зал имеет 220 метров длины и более 67 метров высоты. Здесь будут установлены все шесть агрегатов выработки электричества.

Для упрочения стен и потолка машинного зала и здания трансформаторов, осуществляются работы по бурению скважин для установки анкеров, а также цементационные работы.

Эмомали Рахмон посетил также шахту водосбросных насосов и здание трансформаторов.

Шахта водосбросных насосов расположена на территории здания трансформаторов и считается одной из основных точек электростанции. Строительные работы на шахте водосбросных насосов также продолжаются согласно рабочему графику.

В здании трансформаторов выполнены работы по строительству тоннеля, укреплению агрегатов 1-6 и укладке конструктивного бетона.

Президент высоко оценил строительные работы, выполненные местными специалистами в соответствии с установленным планом, и призвал их к успешному завершению намеченных целей.