Во вторник, 9 мая, в киевском Международном выставочном центре состоялся первый полуфинал «Евровидения-2017». В нем выступали восемнадцать стран, но в следующий круг соревнования прошли только десять из них — это исполнители из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, с Кипра и из Бельгии. Второй полуфинал состоится 11 мая.

Представители Албании, Чехии, Финляндии, Грузии, Исландии, Латвии, Черногории и Словении через сито полуфинала не прошли.

Фаворитом полуфинала стал певец из Португалии Салвадор Собрал, из-за которого организаторы «Евровидения» пошли на нарушение правил — по состоянию здоровья ему разрешили не участвовать в репетициях и пресс-конференциях и приехать в Киев позже других участников.

Результаты голосования зрителей и профессионального жюри станут известны после завершения конкурса, но у букмекеров португалец, спевший на родном языке проникновенную композицию «Amar Pelos Dois», до начала конкурса находился на втором месте — впереди только представитель Италии Франческо Габбани.

Яркими стали выступления 17-летней бельгийки Бланш с холодной балладой «City Lights» и чешской джазвуман Мартины Барты. Но если участница от Бельгии в финал в итоге попала, то чешская певица шанса снова блеснуть на всю Европу не получила.

Шансы на попадание в финал киприота Овига и польки Каси Мось букмекеры расценивали как невысокие, но в итоге им удалось потеснить исполнителей из Исландии и Финляндии.

Последователи знаменитых Zdob Si Zdub, группа SunStroke Project из Молдавии, с песней «Hey, Mamma!», судя по ставкам букмекеров, смогли пройти по самому краю.

Из не прошедших в финал выделились Славко Калезич из Черногории

Славко Калезич из Черногории Евровидение

и солистка латвийской группы Triana Park — их сценические костюмы породили множество сообщений в твиттере различной степени восхищения.

Во втором полуфинале будут выступать восемнадцать стран (до отказа России от конкурса было девятнадцать) — Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия и Белоруссия.

Фаворитом в этом отборе является певец из Болгарии Кристиан Костов (третье место в рейтинге букмекеров).

Главный же фаворит конкурса-2017, итальянец Франческо Габбани, будет выступать сразу в финале вместе с другими представителями стран «большой пятерки». Туда также входят Испания, Великобритания, Германия, Франция и страна – хозяйка конкурса Украины, которую в этом году представляет группа O.Torvald с песней «Time».

Россия не принимает участия в Евровидении-2017.

Представителем России была выбрана певица Юлия Самойлова, которой СБУ почти сразу же запретила въезд на Украину за то, что она выступала в Крыму в обход украинских законов.

Российский Первый канал, в свою очередь, отказался от участия посредством телемоста и от возможной замены своего представителя. Первый канал России отказался транслировать конкурс.

Певица Юлия Самойлова выступает на концерте, посвященном празднованию Дня Победы, на площади Нахимова в Севастополе РИА «Новости»

9 мая Юлия Самойлова исполнила песню для Евровидения-2017 на концерте в честь Дня Победы в Севастополе.