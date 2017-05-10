В ходе трехдневного визита Шавката Мирзиёева в Китай, который начнется завтра, планируется к подписанию порядка 100 договоров на общую сумму 20 миллиардов долларов, сообщил сегодня на встрече с журналистами руководитель пресс-службы президента Асад Ходжаев, сообщает Подробно.uz.



Приводя эти данные, он подчеркнул, что они основаны на имеющейся в его распоряжении предварительной информации.



"Государственный визит приурочен к форуму "Один пояс — один путь". Это большой форум, который проводит Китай. Он объединяет более 100 государств и международных организаций. У нас есть информация, что на этот форум приезжают главы более чем 40 стран обсудить вопросы торгово-экономического, социально-гуманитарного характера. Узбекистан планирует активно участвовать в рамках этого форума", — отметил глава пресс-службы узбекского лидера.

Он также добавил, что в целом отношения с Поднебесной активно развиваются. Товарооборот за прошлый год составил 4,2 миллиарда долларов. В республику привлечено инвестиционных кредитов и различных прямых китайских инвестиций на сумму 8 миллиардов долларов. Общая договорно-правовая база двух стран состоит из 230 различных нормативных документов. Это международные документы, договора межгосударственного и межправительственного характера, межведомственные соглашения.



Узбекистан по итогам визита намерен привлечь льготные инвестиции, открыть новые кредитные линии на финансирование развития базовых отраслей экономики, главный приоритет среди которых — развитие инфраструктуры, промышленности, активное вовлечение республики в реализуемые в регионе транспортно-коммуникационные проекты.



Главные вопросы обсуждения в ходе визита — текущее состояние двусторонних отношений в сфере торговли и инвестиций. Также стороны затронут ряд вопросов в области безопасности и вопросы, связанные с сотрудничеством в культурно-гуманитарной сфере.

Напомним, что ранее Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посещал Туркменистан, Россию и дважды Казахстан.