В школе №1 совсем другие условия: на завтрак – манная и рисовая каши (3 сомони), на обед – шурпо, борщ, гуляш, манты, тефтели с пюре.

Пытаясь ответить на этот вопрос, мы столкнулись с двумя проблемами. Первая - о сбалансированном здоровом питании в столичных школах никто не слышал. А еще нам так и не удалось найти ответственное ведомство, управление, отдел, хоть какое-то учреждение, которое отвечало бы за качество питания детей…

Пирожок в школе – гастрит в будущем

Мы отправились выборочно в несколько столичных школ, чтобы увидеть своими глазами, чем кормят детей. Стоит отметить, что питание в школьных столовых в основном платное, и работают они по принципу самоокупаемости.

Ситуация в средних школах, находящихся в центре Душанбе, сильно отличается от той, что наблюдается на окраинах города. В «столовке» школы №49 на Первом Советском на прилавках сосиски в тесте, бутерброды из ярко-красной колбасы, пирожки с картошкой и что-то под названием «пицца». Все это можно купить за 1-2 сомони. Дети с удовольствием уминают сухомятку, причем хватая сосиски и пирожки грязными руками – тут за этим никто не смотрит.

- Столовая школы не должна превышать ежедневный лимит расходов в 95 сомони. Столько нам дают денег на всех детей. Что мы на эти деньги можем купить? Если не будем продавать еду для легкого перекуса на территории школы, они будут покупать все то же самое за пределами школы, - говорит работник столовой школы №49.

В школе №1 совсем другие условия: на завтрак – манная и рисовая каши (3 сомони), на обед – шурпо, борщ, гуляш, манты, тефтели с пюре. К первому и второму всегда подается хлеб и сладкий чай, и стоит это все до 5 сомони. Ежедневный максимум расходов этой школьной столовой – 290-300 сомони.

Но, по словам шеф-повара школы Рустама Пирова, дети в основном покупают все те же булочки, сосиски в тесте, пирожки и самбусу по 1 сомони, питаются всухомятку, тогда как первое и второе предпочитают единицы, а то и учителя.

В общем-то, походив по школам, мы поняли, что в подавляющем большинстве рацион детского питания не соблюдается - закупается то, что выгоднее по цене.

Столовая школы №1 Asia-Plus

Ответственных нет?

Теперь давайте разберемся, кто должен контролировать процесс школьного питания и разработана ли в республике в принципе рациональная и сбалансированная таблица такого питания?

Ответ на второй вопрос сразу – нет. Никакой такой таблицы нет, в Минздраве разработана лишь таблица подушевых норм потребления продуктов питания для основных социально-демографических групп населения, включающая и нормы питания для детей школьного возраста от 7 до 14 лет, утвержденная постановлением правительства от 29 декабря 2012 года, за №775.

…Что касается контроля. Он возложен на Службу государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Но в силу того, что не во всех школах организовано школьное питание (то есть нет условий для приготовления пищи), Служба проводит мониторинг только в тех школах, где созданы и функционируют школьные столовые.

К слову сказать, проверки проводятся не часто. Так, по словам начальника Службы Джурахона Абдурахимова, согласно Закону «О проверке хозяйствующих субъектов» от 25 декабря 2015 года субъекты, относящиеся к категории высокого риска, проверяются раз в полгода, субъекты с пометкой «среднего риска» – раз в 3 года и с пометкой «низкого риска» – раз в 5 лет.

Школы относятся, как ни странно, к последней категории.

- Мы также проводим и внеплановые проверки в случаях, когда поступают жалобы от жителей, и если правоохранительные органы заводят гражданские или уголовные дела против тех или иных учреждений, - добавил Абдурахимов.

С этим более или менее понятно. Непонятна в данном вопросе роль Министерства образования и науки, которая, по идее, должна быть главенствующей. Но, по словам пресс-секретаря министерства Эхсона Хушвахтова, они не имеют никакого отношения к школьным столовым.

То же самое и с Минздравом.

Обойдя несколько ведомств, мы выяснили, что за школьным питанием не следит ровным счетом никто. А деньги на закупку продуктов питания поступают от хозрасчётных районных отделов школьного питания (районные общепиты), подчиняющихся местным властям.

При этом сами школы не имеют права распоряжаться этими средствами и хоть как-то контролировать процесс питания школьников. Удивительно, школьные столовые существуют хоть и в стенах учебных учреждений, но совершенно автономно.

Все работает по следующей схеме: общепит ежедневно выделяет энную сумму денег на столовую школы (причем суммы эти сильно разнятся), а вырученные средства от продажи еды поступают обратно в общепит.

До общепитов, точнее их руководителей, достучаться мы так и не смогли – их попросту не было на рабочем месте, хотя мы и ходили к ним с надеждой получить комментарии несколько раз.

Нам так и не удалось выяснить, почему в одних школьных столовых горячее питание есть, а в других предлагается лишь сухомятка. Как оказалось, структуры, объединяющей и руководящей общепитами районов Исмоили Сомони, Сино, Шохмансур, Фирдавси, нет, вернее вроде бы есть – это управление экономики и торговли при хукумате города Душанбе, но на сегодняшний день по Уставу данного управления они ему не подчиняются…

В связи с поручением нового мэра города новый Устав будет разработан в ближайший месяц, и лишь тогда можно будет получить вразумительный ответ. Почему этого не было сделано раньше – непонятно.

Как было при Союзе и как должно быть сейчас…

Детское питание должно включать продукты, которые требуют пристального внимания. Они должны производиться только из экологически чистого сырья, поступающего со специализированных сырьевых зон, где предъявляются более жесткие требования к организации земледелия, процессам выращивания и переработки.

По стандартам, школьное меню обязательно должно отвечать положенной калорийности блюд и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. При этом, как и положено, завтрак дает ученику 25% от суточной потребности в энергии, а обед - 35%. В идеале в меню школьника должны быть включены мясо, рыба, кисломолочные продукты, фрукты, молоко и яйца…

МЕЖДУ ТЕМ:

Правительство РФ выделило на 2017 - 2019 годы за счет средств федерального бюджета до 6,6 миллиона долларов на развитие системы устойчивого школьного питания в Таджикистане.

Так, документ предусматривает выделение до 5,1 миллиона долларов Всемирной продовольственной программе ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией второго этапа проекта по развитию системы устойчивого школьного питания в Таджикистане. В том числе в 2017 году - до 1,1 миллиона долларов, в 2018 году - до 2 миллионов долларов, в 2019 году - также до 2 миллионов долларов.

Кроме того, до 1,5 миллиона долларов выделяется Международному фонду сельскохозяйственного развития на финансирование расходов, связанных с реализацией пилотных проектов по поддержке местных фермеров в рамках проекта по развитию системы устойчивого школьного питания в Таджикистане. Из них в 2017 году выделяется до 700 тысяч, а в 2018 году - до 800 тысяч долларов.