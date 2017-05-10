В России предложили ввести налог на малодетность. Соответствующий пункт содержится в концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», направленной президенту России Владимиру Путину. Документ разработал директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сообщают «Известия».

Налогом должны быть обложены семьи с одним ребенком, а также не имеющие детей не по медицинским показаниям. Величина сбора пока не определена.

Документ предлагает ряд иных мер, направленных на поддержку многодетных семей. В частности, предполагается приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу. Также планируется дать многодетным семьям право на бесплатный земельный участок с коммуникациями и установить ежемесячные денежные выплаты в размере от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от количества детей.

В документе многодетная семья определяется как «полная семья за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющая трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».

В апреле зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести в столице налог на бездетность для обеспеченных людей. «Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», — пояснил он.

В СССР с 1941 года и до распада Союза существовал «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет были обязаны отчислять шесть процентов зарплаты государству. Исключение было сделано только для тех, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья.