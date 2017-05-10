АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 МАЯ 2017 ГОДА

- В Национальной библиотеке Таджикистана состоится презентация книги экс-посла России в Таджикистане (2005-2009), ныне главы Дагестана Рамазана Абдулатипова «Мой таджикский народ».

- Делегация узбекских артистов отправится в Курган-тюбе, где состоится праздничный концерт в рамках Дней культуры Узбекистана в Таджикистане.

- В Верховном суде будет рассмотрена жалоба Джурахоновой Рухсоры – матери погибшего солдата Курбонова Джахонгира на приговор Военного суда гарнизона Душанбе, вынесенный в марте текущего года.

- На летних теннисных кортах компании «Рохи Охани Точикистон» (Парк Железнодорожников) пройдет международный турнир «Точикистон Опен». Начало соревнований в 9.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 МАЯ

1936 – Образован Ура–Тюбинский (ныне Истаравшанский) район.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 МАЯ

1911 – Родился доктор филологических наук, профессор Холик Мирзозода.

1951 – Родился литературовед Азим Аминов.

1953 – Родился актер театра Холмурод Сиддиков.

1955 – Родился профессор Абумуталиб Бобоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.