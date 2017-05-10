85 лет назад на заводе «Коминтерн» в Ленинграде были выпущены первые 20 советских телевизоров. Рядовой советский гражданин не мог себе такое позволить. ​Массовое распространение телевизоров началось в стране после войны, когда было запущено серийное производство модели КВН-49. Ее стоимость в разное время составляла 900–1200 руб. при средней зарплате 600–800 руб. Как развивалось производство советской бытовой техники и сколько она стоила — в фотогалерее РБК.

Громкоговоритель

Цена прибора по мере расширения производства снизилась с 20 руб. до 7 руб.

Массовое производство репродукторов для беспроводного вещания началось в середине 1920-х годов на заводах в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и Харькове.

на фото Уфимский завод «Промсвязь»

К началу 1930-х годов в большинстве городских квартир появились черные тарелки репродукторов «Рекорд» или его аналогов. Выпуск тарелок прекратили в конце 1930-х годов. Тарелка образца 1920-х годов имела диаметр 360 мм, глубину конуса 80 мм; ее можно было подвешивать на стене или ставить на столе с помощью круглой подставки. Многие ошибочно называли прибор «радио».

Радиоприемник

Начиная с 1952 года, радиоприемник можно было приобрести без очереди в свободной продаже, а цена в зависимости от места покупки составляла 180-212 руб. Средняя зарплата в СССР тогда составляла около 700 руб.

PhotoXPress

В 1924 году в СССР приняли постановление «О частных приемных радиостанциях», разрешавшее гражданам пользоваться радиоприемниками. Первые ламповые приемники появились в 1930-х годах. В 1940-х годах были разработаны пятиламповый «Рекорд» и семиламповый «Москвич» (на фото), но они оставались слишком сложными и дорогими для массового потребителя. В середине 1940-х годов власти дали задание разработать «народный» радиоприемник, которым стал «Москвич-B». В 1949 году было выпущено более 70 тыс. новых приемников, в 1950 году — более 240 тыс.



Прибор производили на нескольких заводах в Москве, в Новосибирске, Свердловске, Воронеже, Александрове и Сарапуле (Удмуртия), а общий выпуск в 1949-1957 годах составил более 2 млн. штук.

Телевизор

Стоимость телевизора составляла (после 1960-х) примерно 900-1200 руб. при средней зарплате в СССР в это время в 600-800 руб.

Первый серийный любительский механический телевизор в СССР сделали на заводе «Коминтерн» в Ленинграде в 1932 году. Первая партия состояла из 20 экземпляров, а уже в 1933-1936 годах на заводе имени Козицкого в Ленинграде было произведено более 3 тыс. телевизоров «Б-2». Аппарат с размером экрана 3x4 см подключался к радиоприемнику вместо громкоговорителя.



Данные о стоимости «Б-2» в первые годы производства сильно расходятся, но общим остается, что рядовой потребитель позволить себе телевизор не мог.



Регулярное телевещание началось в СССР только в 1938 году. Массовое распространение телевизоров началось в стране после 1949 года, когда было запущено серийное производство модели «КВН-49». За более чем 10 лет было выпущено около двух миллионов аппаратов. Помимо «КВН-49» производились и другие модели телевизоров. Объем производства вырос с 12 тыс. штук в 1950 году до 1,7 млн. в 1960 году. К 1970 году телевизор был в 61% городских семей.

Холодильник



В 1970-х годах холодильник был у 34% семей (у 43% семей в городах), а самыми массовыми марками стали «ЗИЛ-Москва» (обновленный «ЗИС-Москва») и «Минск». При средней зарплате в 120-150 руб. их стоимость составляла 330-370 руб.

Фотохроника ТАСС

Первые указания о разработке домашнего холодильника были даны в СССР еще в 1930-х годах. Были разработаны серийные модели холодильных устройств, но массового производства не последовало. После войны в 1949 году было выпущено постановление об организации массового производства компрессионных бытовых холодильников, а уже через два года в продажу поступили первые 300 холодильников «ЗИС-Москва». Первое производство наладили на заводах в Москве, Саратове и Муроме. До 1956 года было произведено около 600 тыс. таких холодильников.



Другим популярным массовым холодильником на первых порах стал «Саратов» (на фото), которые начали выпускать в начале 1950-х годов, и за 10 лет выпустили около 1 млн. штук. Его стоимость до денежной реформы 1961 года составляла около 1,5 тыс. рублей, после — около 150 руб., при средней зарплате по стране в 600-800 руб. до реформы и 80-100 руб. после нее.



Тем не менее, к 1962 году холодильник был у менее чем 5% семей в стране. С развитием отрасли число заводов, выпускающих бытовые холодильники, росло: в 1967 году их было уже 29, причем 20 из них выпускали компрессионные холодильники. За десять лет с 1960 до 1970 года годовое производство бытовых холодильников выросло с 0,5 млн до более 4 млн штук.

Катушечный магнитофон



При средней зарплате около 90 руб. после денежной реформы в 1960-х годах одной из самых дешевых моделей был магнитофон «Романтик» (на фото), который в рознице стоил около 160 руб. Аналогичные модели стоили 180-200 руб. и более.

РИА Новости

Серийный выпуск магнитофонов начался в СССР еще до войны, но производились они для специального применения. Выпуск бытовых магнитофонов начался в конце 1940-х годов с серийной модели «Днепр» в Киеве. Производство аналогичных приборов вскоре появилось в Москве, Санкт-Петербурге, Великих Луках, Вильнюсе, Каунасе, Горьком и других городах, а в 1957 году появился соответствующий государственный стандарт.



С 1960 по 1969 годы объемы производства магнитофонов в СССР выросли с 128 тыс. штук до более 1 млн. штук в год. В начале 1980-х годов магнитофон был в 30% семей в городах.

Стиральная машина



Цена стиральной машины в рознице была близка в среднемесячной зарплате и составляла около 600 руб.



Первые стиральные машины в СССР начали привозить из США в 1920-х годах, а собственное массовое производство началось только в 1950-х годах на Рижском электромеханическом заводе с модели «ЭАЯ» (на фото).

Фотохроника ТАСС

Вода в машине не подогревалась, а залив и слив воды производился вручную. Постирать можно было до 2,5 кг сухого белья. В 1960 году объем выпуска стиральных машин составил почти 0,9 млн штук, а в 1965 году вырос до 3,4 млн штук в год. Уже к 1970 году стиральная машина была в 64% городских семей в СССР.

Пылесос



В 1960-х годах стоимость приборов составляла 40-50 руб. при средней зарплате в 80-110 руб.: так, в 1968 году власти установили на пылесос «Вихрь» цену в 40 руб.

Массовое серийное производство пылесосов началось в СССР в 1952 году. Первыми марками стали «Пионер» и «Днепр» (на фото).

Объемы выпуска пылесосов в СССР изначально были незначительны (130 тыс. штук в 1955 году), но в 1960 году годовой объем выпуска составил уже 0,5 млн штук, в 1970 году — 1,5 млн штук, а ассортимент выпускаемых моделей расширился. К 1970 году 16% городских семей имели пылесос, а к 1980 году эта цифра выросла до 37%.