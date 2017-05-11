Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня подписал указ о присвоении почётного звания «Арбоби хунари Точикистон» актёру и режиссеру Государственного академического драматического театра имени Абулкосима Лохути Хошиму Гадоеву.

Почетного звания Хошим Гадоев, который сегодня отмечает свое 80-летие, удостоен за создание выдающихся высокохудожественных произведений, спектаклей, за заслуги в подготовке и воспитании творческих кадров, сообщает пресс-служба президента РТ.

Пресс-служба президента РТ

Выдающийся деятель культуры и искусства Таджикистана, профессор, Народный артист СССР, Народный артист Республики Таджикистан, кавалер ордена «Звезда Президента» Хошим Гадоев сегодня, 10 мая, отмечает свой 80-летний юбилей.

Медиа-группа "Азия-Плюс" сердечно поздравляет мастера с юбилеем и с присвоением почетного звания и желает долгих лет жизни, наполненных творчеством!